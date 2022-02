Lehmann zählt Haaland an: "Muss mehr für sich tun"

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Fehlt dem BVB immer mal wieder: Erling Haaland

Nicht wenige trauen BVB-Superstar Erling Haaland eine echte Welt-Karriere zu. Noch aber sieht Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann den Norweger nicht auf einer Stufe mit den ganz Großen des Weltfußballs. Ob der Stürmer jemals auf dieses Level kommt, hängt laut Lehmann von einem kleinen, aber ganz entscheidenden Detail ab.

Eins hat Erling Haaland in seinen bisher rund zwei Jahren im Trikot des BVB auf beeindruckende Art und Weise nachgewiesen: Wenn er spielt, dann trifft er auch. 80 Tore in 79 Pflichtspielen hat der Norweger für die Dortmunder erzielt. Zweifellos wären es noch viele mehr gewesen, wenn er den Schwarz-Gelben nicht immer wieder aufgrund von größeren und kleineren Verletzungen gefehlt hätte.

Genau hier sieht Jens Lehmann auch den größten Stolperstein auf Haalands Weg Richtung Spitze des Weltfußballs. "Eins ist schon mal klar: Du bist ein Weltklasse-Spieler, wenn du immer spielst. Sonst bist du es nicht", sagte Lehmann bei "Bild TV" mit Blick auf die immer wiederkehrende Ausfälle des 21-Jährigen, der allein in dieser Saison ein Dutzend Pflichtspiele angeschlagen verpasste.

An diesen Spielern sollte sich BVB-Star Haaland ein Beispiel nehmen

Haaland müsse sich in diesem Bereich "verbessern", ergänzte Lehmann. Der Norweger müsse "immer verfügbar" sein, wenn er irgendwann in einem Atemzug mit Messi, Ronaldo und Co. genannt werden möchte: "Die haben immer gespielt. Und Haaland muss auch immer spielen."

Messi, Ronaldo oder auch ein Robert Lewandowski, Thomas Müller oder Philipp Lahm haben "zehn Jahre lang beinahe jedes Spiel gemacht", bei Haaland sei dies jedoch nicht der Fall. In Sachen Lebensstil und Trainingseinstellung solle sich Haaland ein Beispiel an Ronaldo oder auch Lewandowski nehmen, meinte Lehmann, der forderte, der Norweger müsse einfach "mehr für sich tun".

Aktuell fällt der Dortmunder Top-Torjäger mit muskulären Problemen aus, die er sich Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am 22. Januar zuzog. Seitdem wird den Zeitpunkt seiner Rückkehr spekuliert. Trainer Marco Rose verriet am vergangenen Freitag, dass sich der 21-Jährige immer noch nicht im Mannschaftstraining befindet.