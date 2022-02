"Widerlich": ManUnited-Stars am Pranger

Martin Rickett via www.imago-images.de

Lästern die Stars von Manchester United hinter dem Rücken der Trainer?

Als Ralf Rangnick Anfang Dezember das Traineramt bei Manchester United übernahm, feierten nicht wenigen englische Medien den deutschen Taktik-Papst als als vermeintlichen Retter und sagten voraus, Rangnick werde die Red Devils wieder an die Spitze heranführen. Gut drei Monate später ist von der Begeisterung wenig geblieben. Fehler werden allerdings nicht nur Rangnick angelastet, auch die Stars des Teams stehen heftig in der Kritik.

Nachdem in der Vergangenheit bereits ans Licht kam, dass die Akteure von Manchester United Rangnicks Trainingsmethoden als "altmodisch" verunglimpften und ohnehin wenig von Rangnicks Personalentscheidungen halten sollen, kursiert nun ein wenig schmeichelhafter Spottname für Rangnicks Co-Trainer Chris Armas.

"ESPN" zufolge bezeichnen die Spieler den US-Amerikaner intern als Ted Lasso. Eine Referenz auf die gleichnamige Comedy-Serie, in der College-Football-Trainer Ted Lasso plötzlich Coach eines mittelmäßigen englischen Premier-League-Teams, dem AFC Richmond, wird, obwohl er keine Erfahrung im Fußball hat.

"Nicht nur despektierlich, sondern widerlich"

Ein Kosename, der United-Ikone Gary Neville auf die Palme bringt. "Das sie die Nummer zwei von Ralf Rangnick Ted Lasso nennen, ist nicht einmal im Ansatz lustig und ist nicht nur despektierlich, sondern widerlich", wettert der Ex-Verteidiger in seinem Podcast "Gary Neville Podcast".

Zu seiner Zeit am Old Trafford sei ein solches Verhalten überhaupt nicht vorstellbar gewesen sein, so Neville weiter.

Zudem kritisiert der 46-Jährige, dass die Spieler mit Interna an die Öffentlichkeit gehen und denken, dass dies unter dem Radar bleiben könne. "Was sie nicht realisieren, wenn sie sich an die Medien wenden, ist, dass sich die Medienvertreter auch an uns wenden - wir wissen also, wer das Leck ist", so Neville, der nach seinem Karriereende als TV-Experte und Kolumnist tätig ist.

Er wolle niemand an den Pranger stellen, fordert aber, dass der Spuk aufhört und alle stattdessen "so hart arbeiten, wie sie können". Das scheint auch dringend notwendig: Mit 24 absolvierten Spielen und 40 Punkten rangiert ManUnited aktuell nur auf Platz fünf.