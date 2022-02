Haaland mit Liebeserklärung an die BVB-Fans

via www.imago-images.de

Erling Haaland postete eine Valentinstag-Botschaft

Passend zum Valentinstag hat Stürmerstar Erling Haaland mit einer besonderen Liebeserklärung für Aufsehen gesorgt. Der derzeit verletzte BVB-Torjäger wandte sich in einem Post in den sozialen Medien direkt an die Fans von Borussia Dortmund.

Seit drei Wochen fällt die Dortmunder Tormaschine schon mit einer Muskelverletzung aus, wieder einmal bereitet Erling Haaland der Oberschenkel Probleme.

Das hielt den 21-Jährigen aber nicht davon ab, sich pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar an seine riesige Anhängerschaft zu wenden.

"Danke euch allen für die bedingungslose Unterstützung", schrieb Haaland in einem Instagram-Beitrag am Montag an die BVB-Fans gerichtet, verbunden mit der Botschaft "Happy Valentine's Day".

Der Norweger, der nach dem jüngsten 3:0-Auswärtssieg seines BVB bei Union Berlin noch immer nicht ins Mannschaftstraining zurückkehren konnte, schrieb weiter: "Ihr seid meine wahren Valentines! Viel Liebe für jeden von Euch!"

Haaland gilt aufgrund seiner mitreißenden Spielweise, seiner Unbekümmertheit und allen voran aufgrund seiner Torgefahr bei Borussia Dortmund als absoluter Publikumsliebling.

Haaland mit 56 Toren in 57 Bundesliga-Spielen für den BVB

Insgesamt hat es der Torjäger im schwarz-gelben Trikot bereits auf 56 Tore in 57 Bundesliga-Spielen gebracht.

Auch in den sozialen Medien steigt Haaland in den vergangenen Monaten immer mehr zum internationalen Superstar auf. Mittlerweile erreicht der Stürmer alleine bei Instagram über 14,5 Millionen Follower mit seinen Beiträgen.

Ob die Liebeserklärung an die BVB-Fans auch als Hinweis zu seiner sportlichen Zukunft über diesen Sommer hinaus verstanden werden kann, darf aber bezweifelt werden.

Zuletzt wurde Haaland immer wieder mit einem Sommer-Abschied von Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Alle europäischen Top-Klubs spielten in Bezug auf den Torjäger in der jüngeren Vergangenheit schon eine Rolle.