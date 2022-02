Kehrtwende? Rüdiger lässt aufhorchen

Jed Leicester/Shutterstock via www.imago-images.de

Antonio Rüdigers Vertrag beim FC Chelsea läuft aus

Zuletzt standen die Zeichen zwischen dem FC Chelsea und Antonio Rüdiger klar auf Abschied. Nun ließ der Nationalspieler aber mit Aussagen, die auf einen Verbleib an der Stamford Bridge hindeuten könnten, aufhorchen.

"Ich fühle mich großartig hier, das habe ich immer gesagt", sagte Rüdiger in einem Interview mit dem Portal "The Athletic" und stellte klar: "Daran wie ich spiele sollte man erkennen, wie wohl ich mich fühle."

Allerdings liege die Entscheidung für seine Zukunft nicht allein bei dem Innenverteidiger. "Es gibt auch andere Leute, die Entscheidungen treffen müssen", spielte Rüdiger den Chelsea-Bossen den Spielball zu.

Rüdigers Vertrag beim FC Chelsea läuft am Saisonende aus. Bislang konnten sich beide Parteien nicht auf eine Verlängerung einigen. Zwar haben die Blues ihr Angebot abermals erhöht, doch selbst diese Offerte ist dem 28-Jährigen angeblich nicht gut genug. "The Athletic" will die Zahlen kennen, die aktuell im Raum stehen.

Demnach kassiert Rüdiger in London derzeit ein Wochengehalt in Höhe von 100.000 Euro. Der FC Chelsea wäre bereit, sein Angebot auf 160.000 Euro pro Woche zu erhöhen. Nur verlangt der Innenverteidiger dem Bericht zufolge rund 260.000 Euro pro Woche. Das ist den Blues zu viel.

Real Madrid und PSG wohl in der Pole Position

Da auch der FC Bayern wohl nicht bereit sein wird, Rüdiger ein Jahresgehalt in Höhe von rund 12,5 Millionen Euro zu zahlen, wird der Kreis der möglichen Abnehmer für Rüdiger immer kleiner.

Auch mit den Vertretern von Real Madrid und Paris Saint-Germain soll der ehemalige Stuttgarter schon Gespräche geführt haben. Bereits im Januar berichteten spanische Medien auch hier von konkreten Angeboten. Die Offerte der Franzosen soll dabei über der des spanischen Rekordmeisters gelegen haben.

Mit dem FC Barcelona rechnet sich ein weiterer namhafter Klub Chancen auf Rüdigers Unterschrift aus. Wie die Katalanen den deutschen Nationalspieler finanzieren wollen, ist allerdings nicht klar.