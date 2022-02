"Lächerlich", "Witz-Idee": Hoeneß gibt Kahn Kontra

via www.imago-images.de

FC Bayern: Uli Hoeneß (2.v.l.) stimmt Oliver Kahn (3.v.l.) nicht zu

In den vergangenen Tagen wurde in der Bundesliga intensiv über die Einführung von Playoffs diskutiert. Ziel der Gedankenspiele ist die Steigerung der Spannung im Titelkampf, den der FC Bayern in den letzten zehn Jahren nach Belieben dominiert hat. Münchens Boss Oliver Kahn zeigte sich zuletzt sogar offen für die Idee, sorgte damit beim früheren Klub-Präsidenten Uli Hoeneß allerdings für Irritationen.

"Das ist seine Meinung – meine ist es nicht. Ich finde das lächerlich. In der Bundesliga soll der Meister werden, der nach 34 Spieltagen der Beste ist und der durch Dick und Dünn gegangen ist mit seinem Team", stellte Hoeneß am Montagabend in einer Talkrunde des österreichischen Senders "Servus TV" klar.

Der 70-Jährige ließ kein gutes Haar an dem Konzept: "Das ist doch nur ein Gesetz gegen Bayern München! Das hat doch nichts mit Spannung zu tun."

Kahn hatte unlängst im "kicker" erklärt, "für neue Ideen immer offen" zu sein. Ins Spiel gebracht worden war der Ansatz von der neuen DFL-Chefin Donata Hopfen.

Bei Hoeneß hat die 45-Jährige bislang keinen guten Stand. "Die neue Geschäftsführerin der DFL denkt Tag und Nacht darüber nach, wie man die Dominanz des FC Bayern brechen kann. Und da kommen sie auf diese Idee", polterte der langjährige Erfolgsmanager des Rekordmeisters, der einen Vergleich heranzog: "In keiner großen Liga der Welt gibt es Playoffs, nicht in England, nicht in Spanien, nicht in Italien, nicht in Frankreich."

FC Bayern: Playoffs für Hoeneß "eine Witz-Idee"

Hoeneß sorgt sich auch um die Gesundheit der Spieler, die durch den eng getakteten Terminplan kaum noch Verschaufpausen haben.

"Wenn man bei dem Spielplan, den wir sowieso noch haben, am Ende der Saison, wenn alle kaputt sind, noch Halbfinals und Finals machen – das halte ich für eine Witz-Idee!", urteilte der Ehrenpräsident des FC Bayern knallhart.