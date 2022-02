Ex-Boss schlägt Alarm! "Zu wenig Reibung" beim FC Bayern?

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Der FC Bayern hat sich in Bochum blamiert

Auch mehr als zwei Tage nach der heftigen 2:4 (1:4)-Abreibung beim VfL Bochum herrscht rund um den FC Bayern immer noch Fassungslosigkeit über den kollektiven Blackout im Ruhrpott. Nun hat auch der Münchner Ehrenpräsident Uli Hoeneß zum Spiel Stellung bezogen.

Vier Gegentore in 30 Minuten. Gegen einen Aufsteiger. Nein, zum Selbstverständnis des FC Bayern passte der Auftritt am vergangenen Wochenende wahrlich nicht. Zum wiederholten Male ließ das Team von Trainer Julian Nagelsmann in dieser Saison in einem Duell mit einem vermeintlich kleinen Gegner die nötige Körperspannung vermissen - die Strafe folgte auf dem Fuße.

Stimmen häufen sich, die beim Rekordmeister ein gefährliches Muster zu erkennen glauben. Am Montagabend gesellte sich der frühere Erfolgsmanager des Vereins, Uli Hoeneß, hinzu.

In einer Talkrunde des österreichischen Senders "Servus TV" verriet der 70-Jährige, wo er bei seinem Herzensklub derzeit die größten Schwierigkeiten sieht.

"Ich glaube, das Problem ist, dass unsere Spieler, wenn sie die Zeitung aufschlagen, immer lesen, dass sie unschlagbar sind", erklärte Hoeneß und ergänzte: "Ich habe gehört, dass die Stimmung in der Mannschaft sehr gut ist – vielleicht zu gut, es gibt zu wenig Reibung."

FC Bayern: Hoeneß sieht gegen kleine Gegner "nur 75 oder 50 Prozent"

Um seine These zu unterstreichen, zählte Hoeneß die teils blamablen Ausrutscher des FC Bayern seit Saisonbeginn auf. "Wir haben in Augsburg, in Bochum, in Gladbach 0:5 verloren. Da werden vielleicht nur 75 oder 50 Prozent gespielt", kritisierte der Weltmeister von 1974.

Besonders frappierend sei der Leistungsunterschied zwischen angeblichen Pflichtaufgaben und Top-Spielen. "Wenn es darauf ankam und es gegen starke Gegner geht, haben sie sich unglaublich zusammengerissen", betonte Hoeneß.

Tatsächlich liefen Robert Lewandowski und Co. sowohl in der Champions League als auch in Bundesliga-Partien gegen hochkarätig besetzte Mannschaften wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen oder RB Leipzig stets zur Höchstform auf.

Zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer vor dem ersten Königsklassen-Achtelfinale gegen RB Salzburg (Mittwoch, 21:00 Uhr) ...