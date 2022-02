Bericht: BVB macht Adeyemi zum Rekordtransfer

GEPA pictures/ David Bitzan via www.imago-images.d

Karim Adeyemi soll sich mit dem BVB einig sein

Seit Wochen herrscht in der Medienlandschaft weitestgehend Einigkeit, wenn es um den Wechsel von Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund geht. Der BVB will den deutschen Nationalspieler, der 20-Jährige hat sich seinerseits für ein Engagement beim BVB entschieden. Eine eindeutige Tendenz, die der neueste Bericht nun noch einmal untermauert.

Zwischen Adeyemi und dem BVB sei "weiterhin alles klar", heißt es im "Sport1"-Podcast "Die Dortmund Woche". Demnach will Adeyemi weiterhin "unbedingt zum BVB", die Schwarz-Gelben sollen mit dem Angreifer zudem bereits Einigkeit erzielt haben.

Knackpunkt in den Verhandlungen ist allerdings, wenig überraschend, der Poker um die Ablösesumme. Dortmund und Adeyemis aktueller Arbeitgeber RB Salzburg sollen sich "noch nicht ganz einig sein", heißt es.

Der BVB soll dem Podcast zufolge bereit sein, 30 Millionen Euro plus bestimmte Bonuszahlungen zu entrichten, Salzburg fordert allerdings wohl rund 45 Millionen Euro. Mit einer "zeitnahen" Entscheidung sei daher nicht zu rechnen.

Adeyemi wird wohl neuer Rekord-Zugang des BVB

Dass der Deal allerdings noch gänzlich scheitert, wird nicht erwartet: "Wenn der BVB am Ende etwa 40 Millionen Euro auf den Tisch legt, wird das Ding auch über die Bühne gehen", sind sich die beiden "Sport1"-Reporter Patrick Berger und Oliver Müller einig.

So oder so sei eigentlich "relativ klar, dass Adeyemi, wenn er kommt, der teuerste Transfer der Klubgeschichte wird". Diesen Schritt zu gehen, sei man am im Ruhrgebiet auch bereit, aber nicht um jeden Preis. Am Ende ist alles aber wohl nur "großes Gepokere".

Bislang liegen Mats Hummels, Donyell Malen und André Schürrle mit jeweils etwa 30 Millionen Euro an der Spitze des Rankings, übertroffen wird dieser Wert inzwischen wohl noch von Ousmane Dembélé, für den der BVB infolge diverser Bonuszahlungen inzwischen 35 Millionen Euro an Stade Rennes überwiesen haben soll.