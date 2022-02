FC Bayern plant offenbar Gespräche mit Neuer und Müller

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Der FC Bayern möchte Thomas Müller (l.) und Manuel Neuer (r.) wohl halten

Manuel Neuer und Thomas Müller zählen beim FC Bayern zu den großen Stützen. Doch die Verträge beider Leistungsträger enden im Sommer 2023. Die Münchner würden das Duo wohl gerne langfristig an den Verein binden. Konkrete Gespräche sollen schon bald erfolgen.

Auch im gehobenen Fußballer-Alter sind Manuel Neuer und Thomas Müller beim FC Bayern nicht aus der Startelf wegzudenken. Dass der Rekordmeister die Arbeitspapiere des beiden Nationalspieler verlängern möchte, gilt als offenes Geheimnis.

Laut dem Journalisten Nicolò Schira wird der FC Bayern die Verhandlungen in den kommenden Wochen eröffnen. Nähere Details nennt der Reporter aber nicht.

Neuer und Müller sind derzeit mit Verträgen bis 2023 ausgestattet. Während es um den verletzten Stammtorhüter in den vergangenen Monaten ruhig war, sorgte Müller mit einem Interview zuletzt für Aufsehen.

Müller lässt Zukunft beim FC Bayern offen

"Ich gehe sehr unaufgeregt und gleichzeitig selbstbewusst an die Sache ran. Vom Verein ist noch niemand auf mich zugekommen. Was die Zukunft bringt, muss man also sehen", sagte Müller Anfang Februar gegenüber der "Sport Bild". Er selbst wolle noch "bis 2025 auf Top-Niveau Fußball spielen", verriet der 32-Jährige.

Während die Bayern-Bosse sich anschließend gelassen präsentierten, machte sich Trainer Julian Nagelsmann für einen Verbleib des offensiven Mittelfeldspielers stark.

Mehr dazu: Bayerns merkwürdiger Poker um Thomas Müller

"Thomas lebt sehr viel über seine Anerkennung, die er über Spielzeit kriegt und über die tragende Rolle (im Team). Damit ist von Trainersicht jedes Signal gesendet, das gesendet werden muss", so der 34-Jährige. Laut dem Coach gibt es deshalb nicht "den Megastress, heute oder morgen das Gespräch zu suchen".

Fest steht, dass der FC Bayern alles unternehmen wird, um seine Stammkräfte zu halten. In den kommenden Wochen dürften die Verhandlungen an Fahrt aufnehmen.