Matthäus rät FC Bayern von Tolisso-Verlängerung ab

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Lothar Matthäus rät dem FC Bayern von einer Vertragsverlängerung mit Corentin Tolisso ab

Die Zukunft von Corentin Tolisso beim FC Bayern ist weiter ungewiss. Der Vertrag des Franzosen läuft am Saisonende aus. Sah es zunächst so aus, als wären beide Seiten nicht bereit das Arbeitspapier des Mittelfeldspielers zu verlängern, ist die Chefetage der Münchener nach den guten Leistungen der letzten Wochen nochmal ins Grübeln geraten und denkt über eine Vertragsverlängerung nach.

"Sky"-Experte Lothar Matthäus rät dem deutschen Rekordmeister hingegen von einer Verlängerung mit dem Weltmeister von 2018 ab. "Wenn ich sehe, wer alles auf seiner Position spielen kann", sagte Matthäus zu "Sport 1". "Sicher, Tolisso hat sich in den letzten Wochen formverbessert gezeigt, weil er auch das Vertrauen und die Einsatzzeiten bekommen hat. Aber was macht man mit Sabitzer? Was macht man mit Musiala? Goretzka kommt bald wieder zurück, Roca hat auch schon ein paar Einsätze unter Nagelsmann bekommen. Und wenn man dann aufs Geld schauen muss, weil man auch mit anderen Spielern verlängern möchte, dann sage ich: Man muss nicht unbedingt mit Tolisso verlängern."

Auch wenn der FC Bayern den Mittelfeldspieler ziehen lässt, sieht der Rekord-Nationalspieler die Münchener auf den zentralen Mittelfeldpositionen gut besetzt. "Man hat Kimmich auf der 6, Goretzka auf der 8 und Müller auf der 10. Und dann gibt es ja auch noch Musiala, der sowohl die Goretzka- als auch die Müller-Position spielen kann. Das zeigt mir, dass man gut aufgestellt ist – auch im Falle eines Abgangs von Tolisso", erklärte Matthäus gegenüber "Sport 1".

FC Bayern: Flick wollte Wirtz nach München holen

Ein Spieler der ebenfalls im Mittelfeld brilliert ist Florian Wirtz. Den Youngster von Bayer Leverkusen lobte Matthäus am vergangenen Wochenende in höchsten Tönen: "Es macht Spaß, ihm zuzusehen. Ein Straßenfußballer, dem der Ball gehorcht. Er ist gedanklich schon immer einen Schritt weiter und weiß genau, was und wie er zu tun hat, wie auch er seine Mitspieler einsetzen kann. Natürlich wird schon halb Europa bei ihm angeklopft haben."

Auch beim FC Bayern war und ist das Megatalent schon im Gespräch. Der ehemalige Bayern- und jetzige Bundestrainer Hansi Flick wollte den damals 17-Jährigen unbedingt nach München holen, doch der Verein entschied sich für andere Spieler.

"Ich wüsste auch gar nicht, ob Florian Wirtz schon mit 17 den richtigen Weg eingeschlagen hätte, wenn er damals nach München gekommen wäre. Wenn er sich so weiterentwickelt, werden ihm aber alle Türen offenstehen", so der 60-Jährige bei "Sport 1".