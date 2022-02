Handgeld und Gehalt: Dieses Paket schnürt Real für Mbappé

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Mbappé wechselt wohl im Sommer zu Real Madrid

Kylian Mbappé wird Paris Saint-Germain wohl nach der Saison verlassen und zu Real Madrid wechseln. Nun wurde enthüllt, welches irre Paket aus Handgeld und Gehalt die Königlichen für den französischen Superstar vorgesehen haben.

Die Vögel zwitschern es bereits seit Längerem von den Dächern: Kylian Mbappé wird mit größter Wahrscheinlichkeit ab Sommer das Trikot von Real Madrid tragen. Derzeit wollen sich weder PSG, der derzeitige Klub des Offensivstars, noch Real zur Personale äußern, auch weil in den nächsten Wochen gleich zwei Duelle in der Champions League anstehen. Eines davon unmittelbar am Dienstagabend (21:00 Uhr, im sport.de-Live-Ticker).

Doch die französischen und spanischen Medien werden trotzdem nicht müde, immer mehr Details über den Transfer in Erfahrung zu bringen. Klar ist: Mbappés Vertrag in Paris endet Ende Juni, eine Verlängerung wird es nicht geben. Der Stürmer, für den PSG 2018 bis zu 180 Millionen Euro auf den Tisch legte, wechselt also ablösefrei nach Madrid. Ein Coup, der Real die Möglichkeit gibt, das gesparte Geld, massiv in Gehalt und Handgeld zu investieren.

Nach Informationen der spanischen Tageszeitung "ABC" ist zwischen den Madrid-Bossen und dem Wunschspieler bereits alles klar. Demnach hat man sich auf beeindruckende Konditionen geeinigt. Für ganze sechs Jahre soll der 23-Jährige unterschreiben und wird dafür fürstlich entlohnt.

Ein Netto-Gehalt von 25 Millionen Euro ist für den Franzosen vorgesehen - rund 50 Millionen Euro vor Steuern also. Dazu kommen weitere 50 Millionen Euro Handgeld. Hochgerechnet auf besagte sechs Jahre schnürt Real also ein Paket von 350 Millionen Euro für den Weltmeister.

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung. Weder für die kolportierten Zahlen noch für den sich anbahnenden Transfer. Wie "Diario Gol" zuletzt berichtete, werden beide Partien in den kommenden Monaten weiter schweigen. Demzufolge wird es bis Mai keine offizielle Ankündigung zu Mbappés angeblich beschlossenen Schritt nach Spanien geben.