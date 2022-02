Vier Schwergewichte wollen ablösefreien Pogba

Martin Rickett via www.imago-images.de

Paul Pogba ist im Sommer ablösefrei zu haben

Paul Pogba ist eines der heißesten Eisen im Feuer des kommenden Sommer-Transfermarktes. Der Grund dafür ist ganz einfach: Der französische Weltmeister ist nach aktuellem Stand ablösefrei. Eine Verlängerung bei Manchester United ist zwar weiterhin nicht komplett ausgeschlossen, doch vier Big-Player des europäischen Fußballs buhlen bereits intensiv um den 28-Jährigen, der seinen letzten großen Vertrag unterschreibt.

In viereinhalb Monaten läuft der Vertrag von Paul Pogba bei den Red Devils aus. Doch der Mittelfeldspieler, der seit 2016 im Klub ist, lässt sich bislang noch Zeit mit einer Entscheidung über seine Zukunft. Kein Wunder: Der Franzose kann sich entspannt zurücklehnen. Denn einerseits sind laut neuesten Gerüchten gleich vier europäische Top-Klubs hinter ihm her, andererseits will auch Manchester United weiter mit dem Mittelfeldspieler verlängern.

Noch ist allerdings unklar, wer überhaupt bei ManUnited in der kommenden Saison auf der Bank sitzt. Ein Grund, warum Pogba möglicherweise noch abwartet. Zuletzt deutete einiges auf ein Engagement des Premier-League-erfahrenen Mauricio Pochettino hin, der sich bereits bei Tottenham Hotspur einen Namen machte und derzeit Paris Saint-Germain trainiert. Dort steht er nach Unstimmigkeiten mit der sportlichen Leitung aber wohl vor dem Aus.

PSG offenbar Favorit

Eventuell läuft aber auch alles ganz anders und Pogba landet am Ende selbst bei PSG, dann aber wohl ohne Pochettino. Nach Informationen der "Daily Mail" gilt der Klub aus Paris nämlich derzeit als Favorit unter drei weiteren Mitbewerbern. Demnach plant PSG den Weltmeister mit einem Top-Angebot von einem Wechsel zu überzeugen. Wie dieses genau aussieht, sagt das englische Blatt jedoch nicht.

Neben dem Ligue-1-Klub sollen auch Juventus Turin und die beiden spanischen Spitzenadressen Real Madrid und FC Barcelona um Pogba buhlen. Wo Pogba am Ende zum Nulltarif landet oder ob er sogar doch bei Manchester United bleibt, ist offen.