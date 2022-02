Abwerbe-Versuch um Bayern-Juwel Wanner

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Paul Wanner vom FC Bayern muss sich zwischen Deutschland und Österreich entscheiden

Paul Wanner gilt aktuell als das größte Juwel beim FC Bayern. Beim Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach feierte das Ausnahmetalent sein Bundesliga-Debüt und avancierte mit 16 Jahren 15 Tagen zum jüngsten Bundesliga-Spieler in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters. Sein Talent ist auch dem österreichischen Fußballverband nicht enthalten geblieben.

"Wir sind im vergangenen Spätsommer auf Paul Wanner aufmerksam geworden. Die Erstkontaktaufnahme mit Pauls Management fand über Oliver Lederer statt, der als zuständiger Teamchef des Jahrgangs 2005 das große Interesse des ÖFB an Paul deponiert hat. Ich stehe ebenfalls mit dem Umfeld von Paul in Kontakt, wir kennen seine genaue Situation", sagte der Sportdirektor des ÖFB, Peter Schöttel, zu "laola1".

Mittlerweile hat Wanner drei Bundesligaspiele absolviert. Nach seinem Debüt gegen Gladbach bekam der 16-Jährige noch Kurzeinsätze gegen den 1. FC Köln und Hertha BSC. "Er ist ein unfassbares Talent, linker Fuß, sehr schnell, sehr ballsicher, mutig", schwärmte Bayern-Coach Julian Nagelsmann nach dem Gladbach-Spiel.

Geboren wurde Wanner in Dornbirn in Österreich, seine Großeltern leben zudem in Vorarlberg, wo er so häufig wie möglich zu Besuch ist.

Seine ersten U-Länderspiele hat der Doppelstaatsbürger allerdings für den DFB gemacht. Gleich siebenmal lief das Bayern-Juwel für die U17 Deutschlands auf.

FC Bayern: Wanner führte Gespräche mit U21-Trainer di Salvo

"Er ist in Deutschland aufgewachsen und vonseiten des DFB gibt es ein großes Interesse, dass er für Deutschland spielt. Aber natürlich ist er auch für uns ein extrem interessanter Spieler, die Dynamik seiner Entwicklung hat alle überrascht", erklärte Schöttel.

Nach Informationen des österreichischen Internetportals hat der ÖFB-Sportdirektor bereits ein persönliches Gespräch mit Paul Wanner geführt, um in Kürze ein gemeinsames Treffen mit dem Trainer der österreichischen Nationalmannschaft Franco Foda zu vereinbaren, um den 16-Jährigen zu überzeugen, für sein Geburtsland aufzulaufen.

Weiter berichtet "laola1" allerdings, dass Wanner fußballerisch einen größeren Bezug zum deutschen Fußball hat. Es sollen auch schon Gespräche mit dem Antonio di Salvo, dem Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft laufen. Dort soll erörtert worden sein, wie Wanner am besten perspektivisch aufgebaut wird, um irgendwann für die DFB-Elf zu spielen.