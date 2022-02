Offiziell: Gladbach bestätigt Eberl-Nachfolger

Fotostand / van der Velden via www.imago-images.de

Roland Virkus tritt bei Gladbach in die Fußstapfen von Max Eberl

Knapp drei Wochen nachdem sich Max Eberl aus persönlichen Gründen von seinem Posten als Sportdirektor zurückgezogen hat, hat Borussia Mönchengladbach einen Nachfolger präsentiert. Das bestätigten die Gladbacher am Dienstag.

Der bisherige Direktor des Gladbacher Nachwuchsleistungszentrums Roland Virkus folgt auf Max Eberl. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung des Klubs vom Niederrhein hervor.

Der 55-Jährige soll bereits am Dienstag um 17 Uhr offiziell auf einer Pressekonferenz mit Präsident Rolf Königs, Vizepräsident Rainer Bonhof und Geschäftsführer Stephan Schippers vorgestellt werden.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Klubführung", wird Virkus auf der Vereinshomepage zitiert. "Für mich ist diese neue Aufgabe eine großartige Herausforderung, die ich mit Demut und Respekt, aber auch mit großer Freude und voller Kraft angehe. Ich weiß, dass ich hier nicht alleine bin, sondern ein tolles Team an meiner Seite habe."

Gladbach-Führung von Roland Virkus überzeugt

Auch Klub-Chef Königs kommt in der Bekanntmachung zu Wort: "Borussia hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt, in der Infrastruktur im BORUSSIA-PARK, vor allem aber im sportlichen Bereich", so der Ober-Borusse. "An diesem erfolgreichen Weg haben viele Köpfe mitgewirkt. Wir haben eine starke Struktur und ein starkes Team. Ich freue mich sehr, dass in Roland Virkus einer aus diesem Team nun die Arbeit von Max Eberl fortsetzen wird."

Vizepräsident Bonhof untermauerte, Virkus bringe "alles mit, was man für die Position des Sportdirektors braucht. Er hat Erfahrung in der Führung eines professionellen Fußballbetriebs, Erfahrung in der Kaderplanung, Erfahrung im Umgang mit Trainern und Spielern, Erfahrung im Umgang mit Spielerberatern und ein großes Netzwerk. Er ist der richtige Mann für diesen Job."