Matthäus sieht "Gefahr" beim FC Bayern aufkommen

Lothar Matthäus verfolgt noch immer die Entwicklungen des FC Bayern ganz genau

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ist mit dem FC Bayern hart ins Gericht gegangen. Es fehlt an Qualität in der Breite, so der einstige Mittelfeldspieler. Zudem sieht er ein Risiko in der aktuellen Spielweise, die Trainer Julian Nagelsmann vorgibt.

Die Niederlage gegen den VfL Bochum (2:4) war nach der Pokal-Klatsche gegen Gladbach (0:5) bereits die zweite, die dem FC Bayern richtig weh tat. Derart viele Gegentore sind alles andere als normal und lassen laut Lothar Matthäus tief blicken: "Die offensive, attraktive Spielweise des FC Bayern stellt ein Risiko dar", so der 60-Jährige im Gespräch mit "Sport Bild".

Für Matthäus liegen die derzeitigen Defensivprobleme nicht nur "an der letzten Linie", wobei er gleichzeitig Kritik an der Form der Abwehrspieler übte. "Einige Spieler rufen ihre Leistung nicht ab. Dayot Upamecano findet sich gar nicht zurecht, Lucas Hernández hat viel Geld gekostet, aber die Leistungen stehen in keinem Verhältnis dazu. Die Innenverteidiger bringen keine Stabilität, überzeugen weder im Eins-gegen-Eins noch im Aufbauspiel", so das harte Urteil des Weltmeisters von 1990.

Matthäus: FC Bayern fehlt es an der Kaderbreite

Besonders bitter für Cheftrainer Julian Nagelsmann sei daher der bevorstehende Abschied von Niklas Süle, der nach Vertragsende im Sommer ausgerechnet zum Konkurrenten BVB wechselt. "Mit Süles Abschied bricht etwas weg. Aus Sicht von Julian Nagelsmann ist es ein Wechsel, der richtig wehtut", weiß auch Matthäus. Der deutsche Nationalspieler habe die Qualitäten, um die Abwehr der Bayern zu stabilisieren. "Er war neben Hernández und Upamecano eine hervorragende Option in der Abwehr, in dieser Saison vielleicht der konstanteste Defensivspieler."

Doch auch jetzt schon sieht Matthäus beim FC Bayern ein Problem in der Kaderbreite. "Zu viele Verletzungen darf es nicht geben, Julian ist kein Zauberer: Er kann nicht alle Probleme perfekt lösen." Nagelsmann müsse zwangsläufig versuchen, die bisherigen Ersatzspieler "zu entwickeln": Spieler "wie Marc Roca, Tanguy Nianzou oder der junge Paul Wanner müssen mehr Einsatzzeit bekommen", forderte Matthäus, damit sie "als echte Alternativen heranwachsen. Es muss der nächste Musiala gefunden werden."

"Drei Musketiere" des FC Bayern bald weg: Matthäus sieht "Gefahr"

Letztlich sei die Auswechselbank, auch weil in Alphonso Davies und Leon Goretzka derzeit zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt fehlen, nicht gut genug besetzt. "Bayerns erste Elf ist Weltklasse, dahinter darf aber nicht viel passieren."

Dennoch bleibt der Rekordmeister für den TV-Experten zunächst einmal in allen Wettbewerben als Titelfavorit. "Eine echte Gefahr sehe ich erst, wenn in drei, vier Jahren die drei Musketiere wegbrechen: Ich spreche von Lewandowski, Müller und Neuer."