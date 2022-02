Nach einem Treffen: Haaland-Idol von BVB-Abschied überzeugt

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Erling Haaland steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag

Wo spielt Erling Haaland in der kommenden Saison? Bleibt er beim BVB oder zieht es ihn zu einem anderen Klub? Welcher Klub kommt für den Norweger bei einem Abschied aus Dortmund am ehesten in Frage? Sein einstiges Jugendidol Michu hat nach einem persönlichen Gespräch mit dem Angreifer eine Tendenz ausgemacht.

Erling Haaland hat ein ganz besonderes Jugendidol: Während viele andere Stürmer, die wie der Norweger heute 21 Jahre alt sind, wohl Stars wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi hinterhereifern, war Haaland bekennender Fan des ehemaligen Torjägers Michu.

Der Spanier spielte in seiner Karriere überwiegend in seiner Heimat, bei kleineren Klubs wie Real Ovieda und Celta Vigo. Seine beste Zeit hatte er aber in der Premier League bei Swansea City. Dort schoss er in der Saison 2012/13 insgesamt 22 Pflichtspieltore.

Seit die Anekdote über Haalands - durchaus überraschendes - Idol medial die Runde gemacht hat, stehen die beiden auch persönlich in Kontakt. In der vergangenen Woche fand sogar ein gemeinsames Treffen statt.

Michu geht von Haalands Abschied vom BVB aus

"Ich habe mich mit Haaland getroffen, wir haben miteinander gesprochen", verriet Michu in einem Radioprogramm des Senders "Cadena SER". Sein Eindruck: "Ich glaube nicht, dass er in Dortmund bleiben wird. Haaland sucht eine sehr starke Mannschaft, die die Champions League gewinnen kann."

Der heutige Sportdirektor des FC Burgos habe sogar eine Tendenz ausgemacht, wohin es den Mittelstürmer im Sommer zieht. "Er hat mir das Gefühl gegeben, dass er ein Langzeitprojekt sucht und er hat mir gesagt, dass ihm Spanien gefällt. Er denkt eher an das sportliche Projekt als ans Geld. Wenn Mbappé zu Real geht, glaube ich, dass Barca eine sehr gute Option wäre. In Zeiten wie diesen ist Haaland sehr günstig", so Michu.

Erling Haaland kann den BVB im kommenden Sommer aufgrund einer Vereinbarung für die kolportierte Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen. Sein Arbeitspapier ist im Ruhrgebiet noch bis 2024 datiert. Die vergangenen Spiele der Borussia verpasste der Norweger aufgrund einer Verletzung.