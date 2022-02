Weidenfeller sicher: Wechselgerüchte hemmen Haaland

Eibner-Pressefoto/Sascha Walther via www.imago-ima

Der BVB musste zuletzt auf Erling Haaland verzichten

Borussia Dortmund hofft auf die Rückkehr von Torjäger Erling Haaland. Zuletzt fehlte der Angreifer dem BVB aufgrund von muskulären Problemen. Ex-Torhüter Roman Weidenfeller glaubt, dass die anhaltenden Wechselgerüchte den Norweger aktuell hemmen.

Seit Monaten wird Erling Haaland mit fast jedem europäischen Spitzenklub in Verbindung gebracht. Auf die Leistungen des 21-Jährigen hatten die zahlreichen Spekulationen bislang keinen großen Einfluss. Dennoch vermutet BVB-Legende Roman Weidenfeller, dass die ungeklärte sportliche Zukunft Haaland beschäftigt.

"Erling kann sich die Vereine im Prinzip aussuchen, alle Topvereine würden ihn am liebsten verpflichten. Er sieht natürlich überall eine Chance, aber es gibt auch Themen, die für ihn wichtig sind", versuchte der 41-Jährige die Situation des Skandinaviers bei "Sky" zu erklären: "Er sucht natürlich auch den nächsten Entwicklungsschritt und jeder Verein hat eine andere Ausgangslage."

BVB-Legende Weidenfeller lobt Haalands Arbeitsweise

Haaland habe noch "die gesamte Karriere vor sich", führte Weidenfeller seinen Standpunkt aus. "Das ist doch klar, dass er da schon einmal eine schlaflose Nacht hat", so der Weltmeister von 2014. Die Gedanken und Verletzungen könnten Haaland derzeit etwas hemmen, vermutete Weidenfeller.

Gleichzeitig bescheinigte der ehemalige Keeper dem BVB-Star eine vorbildliche Arbeitsweise. "Ich weiß selbst, dass er auch Zuhause sehr professionell lebt und dass er sich auch dort fit hält", verriet Weidenfeller. Zudem würde Haaland selbst im Urlaub mit einem Fitnesstrainer an seinem Körper arbeiten. "Es gibt wenige Talente, die noch so jung sind und so professionell mit ihrer Karriere umgehen", versicherte der Double-Sieger von 2012.

Jan-Aage Fjörtoft stimmte Weidenfeller zu. "Es gibt keinen Spieler, der so viel arbeitet, um sich zu entwickeln, wie Erling Haaland", sagte der ehemalige Profi von Eintracht Frankfurt.