Haaland überraschend beim BVB-Abschlusstraining

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Erling Haaland nahm am Abschlusstraining des BVB teil

Erst am Mittwochmittag hat Marco Rose verraten, dass Erling Haaland Borussia Dortmund auch im Playoff-Hinspiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers am Donnerstag (18:45 Uhr/RTL+) fehlen wird. Doch wenige Stunden später nahm der BVB-Stürmer überraschenderweise am Abschlusstraining teil.

Das zeigen mehrere Videos, die vom Revierklub veröffentlicht wurden. Der Norweger hat sowohl das gesamte Aufwärmprogramm als auch einige Ballübungen absolviert.

Zuvor hatte BVB-Trainer Marco Rose einen Einsatz Haalands gegen die Glasgow Rangers noch ausgeschlossen.

"Es hat sich personell nicht viel geändert. Gio Reyna wird wieder dabei sein, er hatte eine Magenverstimmung. Erling ist noch kein Thema, Marius Wolf auch nicht", berichtete der Coach am Mittwoch: "Und Emre Can ist gesperrt."

Erling Haaland fehlt dem BVB bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison mit einer Muskelverletzung. Zuletzt hat er die beiden Bundesliga-Spiele gegen Bayer Leverkusen und Union Berlin verpasst.

Das Playoff-Hinspiel in der Europa League gegen den schottischen Traditionsverein Rangers FC findet am kommenden Donnerstag ab 18:45 Uhr im heimischen Signal Iduna Park statt. Eine Woche später geht es für den BVB zum Rückspiel auf die Insel nach Glasgow.

Rose begnadigt Hazard

Den Ruf aus der Vereinsführung nach dem Titel im "Trostpokal" hat auch Trainer Marco Rose vernommen. "Druck und Ambitionen haben wir immer", sagte er: "Es geht darum, konstanter zu werden. Dann haben wir eine gute Mannschaft und sind in der Lage, sehr, sehr weit zu kommen. Aber das ist die Voraussetzung für alles."

Seinen Stürmer Thorgan Hazard hatte der Trainer aus dem Kader für das Ligaspiel zuletzt bei Union Berlin (3:0) gestrichen. "Er hat seitdem gut trainiert, er hat viel Qualität", sagte Rose. Die Streichung sei auch ein Signal an die Mannschaft gewesen, "in jedem Training an jedem Tag" immer alles zu geben: "Da wollen wir schärfer werden."