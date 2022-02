BVB oder FC Bayern? Bierhoff mit Ratschlag für Adeyemi

GEPA pictures/ David Geieregger via www.imago-imag

Karim Adeyemi (l.) soll vor einem Wechsel zum BVB stehen

Seit Monaten wird Karim Adeyemi von RB Salzburg mit einem Wechsel in die deutsche Bundesliga in Verbindung gebracht. Sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund sollen die Fühler nach dem Nationalspieler ausgestreckt haben. DFB-Direktor Oliver Bierhoff riet dem Stürmer nun zu einem Wechsel zum BVB.

"Ich möchte ihn gern in der Bundesliga sehen", sagte Bierhoff in einem Interview mit "Sky".

Bei Adeyemis Entscheidung über seine Zukunft sei wichtig, "dass er ein gutes Gefühl dafür hat, kontinuierlich zu spielen", hob der DFB-Direktor hervor. Bierhoff könne sich vorstellen, "dass er Dortmund als guten Schritt sieht. Bei Bayern ist die Konkurrenz groß".

An Adeyemi haben viele Topklubs aus Europa Interesse. Favorit auf eine Verpflichtung soll aber Borussia Dortmund sein. Beim BVB könnte der Nationalspieler, der bis zu 40 Millionen Euro kostet, die Nachfolge des abwanderungswilligen Torjägers Erling Haaland antreten.

Vor dem Champions-League-Duell gegen den FC Bayern hat sich Adeyemi selbst zu den Spekulationen geäußert. "Wie ich schon oft gesagt habe: Mein Fokus ist in Salzburg. Es ist nichts klar. Was im Sommer passiert, passiert im Sommer", sagte der 20 Jahre alte Stürmer.

Bericht: BVB macht Adeyemi zum Rekordtransfer

Zuletzt hatte es im "Sport1"-Podcast "Die Dortmund Woche" geheißen, dass Adeyemi "unbedingt zum BVB" wechseln will.

Knackpunkt in den Verhandlungen ist allerdings, wenig überraschend, der Poker um die Ablösesumme. Dortmund und Adeyemis aktueller Arbeitgeber RB Salzburg sollen sich "noch nicht ganz einig sein", heißt es.

Der BVB soll dem Podcast zufolge bereit sein, 30 Millionen Euro plus bestimmte Bonuszahlungen zu entrichten, Salzburg fordert allerdings wohl rund 45 Millionen Euro. Mit einer "zeitnahen" Entscheidung sei daher nicht zu rechnen.

So oder so sei eigentlich "relativ klar, dass Adeyemi, wenn er kommt, der teuerste Transfer der Klubgeschichte wird". Diesen Schritt zu gehen, sei man am im Ruhrgebiet auch bereit, aber nicht um jeden Preis. Am Ende ist alles aber wohl nur "großes Gepokere".

Bislang liegen Mats Hummels, Donyell Malen und André Schürrle mit jeweils etwa 30 Millionen Euro an der Spitze des Rankings, übertroffen wird dieser Wert inzwischen wohl noch von Ousmane Dembélé, für den der BVB infolge diverser Bonuszahlungen inzwischen 35 Millionen Euro an Stade Rennes überwiesen haben soll.