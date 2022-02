Gnabry-Zukunft beim FC Bayern offenbar weiter ungeklärt

ULMER/Daniel Kopatsch via www.imago-images.de

Bleibt Serge Gnabry dem FC Bayern erhalten?

Im Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und Serge Gnabry gibt es offenbar weiterhin keine entscheidende Annäherung.

Zwar stehe der deutsche Fußball-Rekordmeister in Person von Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach wie vor im stetigen Austausch mit der Gnabry-Seite, berichtet der "kicker".

Eine Einigung über eine Verlängerung der bislang lediglich bis 30. Juni 2023 datierten Zusammenarbeit sei jedoch nicht in Sicht. Strittige Punkte in den Verhandlungen sollen demnach das Gehalt sowie die Laufzeit des neuen Kontrakts sein.

Für Gnabry spiele aber darüber hinaus auch seine sportliche Perspektive beim FC Bayern eine wichtige Rolle, heißt es. Trainer Julian Nagelsmann sieht den 26-Jährigen aktuell als Flügelstürmer - eine Rolle, die Gnabry selbst, der gerne ins Zentrum zieht, wohl wenig zusagt.

Wie plant der FC Bayern mit Serge Gnabry?

In Gesprächen mit Nagelsmann sei dem 31-maligen Nationalspieler zudem mitgeteilt worden, dass die Verantwortlichen gerne konstantere Leistungen von ihm sehen würden.

Insbesondere in der vergangenen Saison war Gnabry nach seiner Weltklasse-Spielzeit 2019/2020 in ein Leistungsloch gefallen.

Insgesamt kann sich seine Ausbeute im Trikot des FC Bayern aber absolut sehen lassen: 156 Pflichtspiele absolvierte der gebürtige Stuttgarter inzwischen für die Münchner. 59 Treffer sowie 38 Torvorlagen stehen dabei zu Buche.

In der laufenden Saison war Gnabry in wettbewerbsübergreifend 30 Partien an 20 Treffern direkt beteiligt (zwölf Tore, acht Vorlagen).

FC Bayern: Sechs Verträge laufen 2023 aus

Neben Gnabry sind auch Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Eric-Maxim Choupo-Moting sowie Torwart Christian Früchtl nur noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden.

Den Vertrag von Kingsley Coman hatten Salihamidzic und Co. hingegen unlängst langfristig bis 2027 verlängert.

17 Millionen Euro brutto im Jahr soll der Franzose seit dem einstreichen - ein Honorar, zu dem wohl auch Gnabry nicht Nein sagen würde.