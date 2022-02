BVB-Ikone Riedle mit deutlicher Warnung

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Karl-Heinz Riedle gewann mit dem BVB 1997 die Champions League

Der ehemalige BVB-Profi und heutige RTL-Experte Karl-Heinz Riedle sieht die Bundesliga im internationalen Vergleich in einer gefährlichen Situation.

"Ich glaube schon, dass wir in Deutschland aufpassen müssen, den Anschluss nicht zu verlieren", sagte der 56 Jahre alte TV-Experte dem "kicker".

Einen Schlüssel, um dies zu verhindern, sieht der Ex-Dortmunder in der Personalie Erling Haaland. "Für die Bundesliga wäre es wichtig, dass man den einen oder anderen großen Spieler in Deutschland hält. Ich denke da etwa an Haaland. Ihn in der Bundesliga zu haben, weckt international Interesse und zieht auch andere an."

Haaland hat bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2024, kann den Verein aber im Sommer für eine Ablösesumme von rund 75 Millionen Euro verlassen.

Europa League "ein Anreiz" für die BVB-Stars

Zuletzt gab es etliche Spekulationen um einen Wechsel des 21 Jahre alten Angreifers, der von zahlreichen Top-Klubs umworben wird.

Auf der ganz großen Bühne Champions League ist Haaland mit dem BVB allerdings nicht mehr unterwegs. Stattdessen steht das Playoff-Duell gegen die Rangers in der Europa League an.

"Die Spieler hatten genug Zeit, das Ausscheiden aus der Königsklasse zu verarbeiten. Jetzt sollte jeder fokussiert sein und wissen, dass man in der Europa League auch eine Menge gewinnen kann", sagte Riedle. "Man muss sich nur mal anschauen, wer noch im Wettbewerb vertreten ist. Der FC Barcelona, der FC Sevilla, der SSC Neapel und, und, und … Das sind alles andere als unattraktive Namen. Ich rechne damit, dass die Dortmunder – und auch die Leipziger, denen es ja ähnlich ging – in der Europa League 100 Prozent geben werden."

Ein Gewinn der Europa League sei "definitiv ein Anreiz" für die BVB-Stars. "Jeder Spieler träumt doch von großen Titeln, da zählt die Europa League fraglos dazu. Wenn du irgendwann deine Karriere beendet hast und zurückschaust, fühlt sich ein Titelgewinn immer besser an als lauter 2. oder 3. Plätze."

Karl-Heinz Riedle warnt den BVB vor den Rangers

Auch Haaland habe in der Europa League "noch keine Spuren hinterlassen", betonte Riedle. "Das ist vielleicht noch ein Zusatzanreiz für ihn."

Laufkundschaft ist der BVB-Gegner aus Glasgow laut Riedle jedoch nicht. "Die Rangers sind ein super Klub – und die Bilanz des BVB gegen die Rangers ist negativ. Da sollte man nicht denken, dass man die im Vorbeigehen besiegt", sagte der Champions-League-Sieger von 1997 und Weltmeister von 1990.