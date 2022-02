Bayern-Urteil nach CL-Remis: "Fahrig und schlampig"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Der FC Bayern kam in der Champions League bei RB Salzburg nicht über ein 1:1 hinaus

Die Saison 2019/20 arbeitete Arminia Bielefelds Trainer Frank Kramer als U19-Coach und Leiter der Nachwuchsabteilung bei RB Salzburg. Den Champions-League-Gegner des FC Bayern kennt der 49-Jährige bestens. Er analysierte das 1:1-Remis im Achtelfinal-Hinspiel.

Gleich fünf Spieler, die noch vor zwei Jahren unter Kramer in der A-Jugend spielten, standen beim Unentschieden gegen den deutschen Rekordmeister am Mittwoch auf dem Rasen - darunter der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi und der Torschütze zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung Junior Adamu.

In Salzburg lernte Kramer einen "bedingungslosen Stil mit einer extremen Dynamik" kennen: "Das Spiel gegen den Ball wird mit einer enormen Athletik und Intensität praktiziert. Das Gaspedal bleibt immer durchgedrückt." Diese Elemente seien auch gegen den FC Bayern "deutlich zu sehen" gewesen - nicht zuletzt ein wichtiger Faktor für den (Teil-)Erfolg.

Dass der österreichische Meister jedoch derart auftrumpfte, hing in den Augen des Bielefeld-Trainers auch mit der "fahrigen" Leistung der Münchner zusammen. "Sie verteidigten unaufmerksam und schlampig, mit dem Salzburger Tempo waren sie immer wieder überfordert, so beim 0:1", analysierte der Coach.

FC Bayern "wirkte ungefestigt, zusammenhanglos"

Nach der überraschend deutlichen 2:4-Niederlage beim VfL Bochum habe Kramer von den Bayern "eine andere Reaktion erwartet. Der Bundesliga-Primus verriet, dass er auf der Suche nach seiner Sicherheit und Stabilität ist. Die Mannschaft wirkte ungefestigt, zusammenhanglos."

Nichtsdestotrotz sei das Unentschieden in Salzburg letztlich "verdient, weil der deutsche Rekordmeister nach dem Wechsel dominierte und einige Chancen vergab". Dieses Ergebnis eröffne den Münchnern "alle Chancen fürs Viertelfinale".

Zu den Top-Favoriten auf den diesjährigen Champions-League-Titel zählt Kramer den FC Bayern allerdings nicht. Derzeit sieht der Arminia-Trainer Manchester City, den FC Liverpool und Paris Saint-Germain vorne.

Unterdessen nimmt er die deutschen Vereine in der Europa League in die Pflicht. Der BVB gegen die Rangers aus Glasgow und RB Leipzig gegen Real Sociedad "sollten die Grundlage fürs Achtelfinale legen. In diesem Wettbewerb muss die Bundesliga um den Gesamtsieg mitstreiten."