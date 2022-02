Abschied bei Abstieg? Neuer VfB-Star Tomás wird deutlich

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Tiago Tomás erzielte gegen Leverkusen seine ersten VfB-Tore

Vier Punkte beträgt der Rückstand des VfB Stuttgart auf einen sicheren Nicht-Abstiegsplatz in der Fußball-Bundesliga mittlerweile. Gegen den VfL Bochum sind die Schwaben am kommenden Samstag daher einmal mehr unter großem Zugzwang, um den Anschluss in der Tabelle nicht vollends zu verlieren. Die neue Stuttgarter Sturm-Hoffnung Tiago Tomás übt sich in Optimismus.

Der Portugiese will nach seinem doppelten Tor-Debüt in der Vorwoche bei Bayer Leverkusen (Endstand 2:4) gegen Bochum endlich seinen ersten Sieg im VfB-Dress feiern, warnt aber vor zu viel Anspannung im Vorfeld: "Der Druck ist nicht größer als sonst auch. Es ist ein wichtiges Spiel, weil wir anfangen müssen zu punkten. Das gilt aber jetzt Woche für Woche", wird der Mittelstürmer im "kicker" zitiert.

Tiago Tomás stand bei den Stuttgartern zuletzt erstmals in der Startelf und will fortan mit größeren Einsatzzeiten mithelfen, den erneuten Abstieg des Klubs noch zu verhindern.

"Alle sind sehr talentiert, ehrgeizig und geben alles. Wir haben genügend Qualität, um da unten rauszukommen", ist sich Tomás sicher, mit seiner neuen Mannschaft noch die Trendwende hinzubekommen, nachdem der VfB zuletzt nur einen Punkt aus sieben Spielen geholt hatte.

VfB-Stürmer Tomás hat bis 2023 unterschrieben

Der 19-Jährige, der in der Hinrunde mit Sporting schon Champions League spielte, hat im Ländle einen Leihvertrag bis Sommer 2023 unterschrieben. Angesprochen auf den Fall, sollte er mit den Stuttgartern tatsächlich absteigen, entgegnete Tiago Tomás vehement: "Ich spreche nicht über Verträge. Ich rede nur über den Fußball und meine Leistungen. Ich bin sicher: Wir steigen nicht ab."

Das Team von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo steht vor wichtigen Wochen in der Bundesliga. Nach der Partie gegen den stabilen Aufsteiger VfL Bochum geht es mit den Partien gegen 1899 Hoffenheim (A), Borussia Mönchengladbach (H) und 1. FC Union Berlin (A) weiter.