Presse zu Bayern: "Welt ein Stück aus den Fugen geraten"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Kingsley Coman (l.) bewahrte den FC Bayern vor einer Pleite, Thomas Müller (r.) war trotzdem nicht zufrieden

Fußball-Bundesligist FC Bayern hat eine Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gerade noch so abgewendet. Während deutsche Medien das 1:1-Unentschieden bei RB Salzburg fast durchweg als Blamage bewerten, jubeln die Nachbarn aus Österreich über einen beinahe historischen Sieg.

Die Pressestimmen zu RB Salzburg vs. FC Bayern 1:1 (1:0)

Deutschland:

kicker: "Coman hat das letzte Wort: Bayern entreißt Salzburg den Sieg. Die Bayern ließen nichts unversucht. Sie rannten an, sie bauten Druck auf, sie zwangen Salzburg zu Fehlern. Am Ende aber, als Schiedsrichter Michael Oliver (England) am Mittwochabend ein letztes Mal in seine Pfeife pustete, da mussten sich die Münchner mit einem Remis anfreunden."

ntv: "Nächstes Wanken gegen Underdog - Coman verhindert erneute Bayern-Blamage. Auf die Klatsche beim VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga folgt das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League beim FC Salzburg. Die Münchner spielen besser, liegen aber sehr lange zurück. Die nächste Pleite gegen einen Underdog droht - bis Kingsley Coman doch noch trifft."

Bild: "Last-Minute-Ausgleich! Coman rettet Bayern vor nächster Pleite! Nur vier Tage nach dem 2:4 in Bochum zittert der Rekordmeister auch in Salzburg. Beim Achtelfinal-Hinspiel in Österreich rettet Kingsley Coman dem Rekordmeister spät ein 1:1-Unentschieden. Zuerst spielt nämlich nur Salzburg. Und geht verdient in Führung!"

RTL: "Last-Minute-Tor! Bayern verhindern Blamage in Salzburg. Vier Tage nach der Bundesliga-Klatsche beim VfL Bochum hat der FC Bayern in der Champions League die nächste Blamage gerade so verhindert: Im Achtelfinal-Hinspiel schoss Kingsley Coman in der 90. Minute noch das Tor zum 1:1 bei Underdog RB Salzburg."

Spiegel online: "München ist eine Baustelle. Schlechtes Positionsspiel, mangelnde Kommunikation – und dann noch Uneinigkeit bei Transferfragen. Rund um das 1:1 in Salzburg offenbaren sich die Probleme des FC Bayern."

Süddeutsche Zeitung: "Am Ende hilft ein Hoffnungsball. 89 Minuten lang sieht es aus, als würde der FC Bayern die zweite Niederlage hintereinander einstecken müssen - dann retten sich die Münchner mit einem späten Tor. Das 1:1 in Salzburg bietet alle Chancen aufs Weiterkommen."

FAZ: "Bei Bayern rumpelt es. Der deutsche Rekordmeister quält sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen starke Salzburger. Bayern München hat beim Angriff auf Europas Fußball-Thron dank eines Treffers von Kingsley Coman in der Nachspielzeit eine Blamage gerade noch abgewendet."

Österreich:

Kronen-Zeitung: "Bayern im CL-Glück! Last-Minute-Tor bringt Salzburg um den Sieg. Red Bull Salzburg ist um ein Haar an einem historischen Erfolg vorbeigeschrammt! Österreichs Serienmeister führte im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern nach einem Tor von Junior Adamu (21.) lange 1:0, ehe Kingsley Coman in der 90. Minute noch der Ausgleich gelang. Damit verpassten die 'Bullen' den ersten Europacup-Sieg eines heimischen Klubs über den deutschen Rekordmeister seit Rapid 1967."

Salzburger Nachrichten: "Champions League: Red Bull Salzburg ärgerte Bayern München bei 1:1-Remis. Red Bull Salzburg jubelt über einen Achtungserfolg: Das jüngste Team der Champions League brachte die Nummer eins der Fußballwelt an den Rand einer Niederlage, hat nach dem 1:1 aber immer noch alle Chancen auf das Viertelfinale."

Kurier: "1:1 gegen Bayern: Salzburg schrammt an der CL-Sensation vorbei. Österreichs Serienmeister kämpfte heroisch und brachte die Bayern im Achtelfinal-Hinspiel an den Rang einer Niederlage. Der 16. Februar wird als jener Tag in die österreichische Fußballgeschichte eingehen, an dem Salzburg die Bayern beinahe besiegte. Bis zur 89. Minute roch es im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League nach der ganz großen Sensation. Erst in der allerletzten Minute der regulären Spielzeit kassierte der österreichische Meister den 1:1-Ausgleich."

Der Standard: "Salzburg kassiert gegen die Bayern den späten Ausgleich. Die elende Pandemie hat dem Fußball viel genommen, über weite Strecken sogar sein Herz, die Fans. Mittwochabend wurde entschädigt. Salzburg, Champions League samt Hymne, volles Haus. 29.520 Begeisterte gaben sich das Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayern München, sie wurden mit einem tollen Spiel belohnt.

Die Presse: "Remis gegen Bayern: Salzburg stellt die Fußballwelt für 89 Minuten auf den Kopf. Salzburg fehlen nur wenige Minuten, um Bayern Münchens Starensemble im Hinspiel zu bezwingen. Das 1:1 lässt für das Rückspiel hoffen. Wenn Österreichs Meister dem deutschen Pendant, in diesem Fall dem ruhmreichen FC Bayern München, im Vorfeld eines Spiels einen großen Kampf verspricht und allen Ernstes mit einer Sensation liebäugelt, dann muss die Fußballwelt ein Stück weit aus den Fugen geraten sein."

Italien:

Gazzetta dello Sport: "Salzburg macht den Bayern Angst. Coman rettet in der 90. Minute. Jugend und Talent, mit einem Hauch von Unerfahrenheit: Salzburg überrascht Europa, kurzzeitig auch Bayern."

Tuttosport: "Coman rettet Bayern München. Adamu, Jahrgang 2001, erzielte in der ersten Halbzeit die Führung für die Österreicher. Viele Emotionen im Achtelfinale zwischen Salzburg und Bayern."

England:

The Sun: "Coman rettet Remis und erspart Bayern eine Blamage. Der späte Treffer verhinderte einen historischen Sieg von Salzburg, die zum ersten Mal ein K.o.-Spiel in der Champions League hätten gewinnen können."

The Telegraph: "Kingsley Coman sichert spätes Remis für Bayern gegen RB Salzburg. Coman, der Siegtorschütze von 2020, glich in der letzten Minute aus und bewahrte Bayern somit davor, dass der deutsche Riese nach dem 2:4 gegen Aufsteiger Bochum in einer Krise rutscht."

