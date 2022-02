Leihspieler Churlinov vermeidet Schalke-Bekenntnis

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Darko Churlinov spielt seit letztem Sommer beim FC Schalke 04

Darko Churlinov steht beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 noch bis Saisonende als Leihspieler unter Vertrag. Zu seiner sportlichen Zukunft über den Sommer hinaus wollte sich der Mittelfeldspieler noch nicht äußern. Klar scheint, dass vieles vom Saisonverlauf der Königsblauen abhängen dürfte.

Trotz der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf unterstrich der Mazedonier im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", was sein großes Ziel mit dem FC Schalke bleibt: "Wir haben die nötige Qualität, um aufzusteigen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Wenn wir in dieser Saison verloren haben, haben wir uns oft selbst geschlagen", so der 21-Jährige, der aktuell vom VfB Stuttgart ins Ruhrgebiet verliehen ist.

Unfreiwillig in die Schlagzeilen war Churlinov auf Schalke vor zwei Wochen geraten, als er beim 2:1-Heimsieg gegen Jahn Regensburg nur 18 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Feld musste und ausgewechselt wurde.

Churlinov betonte, mit dieser Situation aber professionell umgegangen zu sein: "Malick [Thiaw, Anm. d. Red.], Marius [Bülter] und ich wurden eingewechselt und haben geholfen, das Spiel noch zu drehen – nur das ist wichtig. Ob ich dann wieder ausgewechselt werde, ist zweitrangig."

Zukunftsfrage bei VfB-Leihspieler Churlinov noch ungeklärt

Insgesamt hat der nordmazedonische Nationalspieler in zwölf Saisonspielen des FC Schalke auf dem Rasen gestanden, dabei einen Treffer kassiert.

Wie es nach der laufenden Spielzeit, wenn sein Leihvertrag bei den Knappen ausläuft, genau weitergeht, konnte der Offensivmann in dem Zeitungsinterview noch nicht konkret sagen: "Aktuell ist nur der Aufstieg mit Schalke wichtig für mich. Alles andere werden wir im Sommer sehen."

Oberstes Ziel bleibe die Rückkehr in die Bundesliga mit dem FC Schalke. Sollte das große Saisonziel verpasst werden, könnte es für Churlinov zurück nach Stuttgart gehen, wo sein Kontrakt noch bis 2024 läuft. Aber auch im Aufstiegsfall ist noch nicht final geklärt, wo es fußballerisch für den Ex-Kölner weitergeht.