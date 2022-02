Dieser frühere BVB-Flirt will Dortmund heute weh tun

Kirk O Rourke/Rangers FC/Shutterstock via www.imag

Alfredo Morelos soll 2019 ein Kandidat beim BVB gewesen sein

Wenn der BVB am Donnerstagabend in der Zwischenrunde der Europa League auf den schottischen Meister Rangers FC trifft (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker), steht bei den Gästen voraussichtlich ein Spieler in der Startelf, an dem die Dortmunder noch vor wenigen Jahren großes Interesse gezeigt haben sollen. Gemeint ist Stürmer Alfredo Morelos, der aktuell in bestechender Form ist.

Als die Rangers kürzlich zum ersten Mal nach längerer Zeit in einem Old Firm gegen den Erzrivalen Celtic das Nachsehen hatten, machten viele Fans das Fehlen ihres derzeit formstärksten Offensivspielers dafür mitverantwortlich.

Während seine Teamkollegen eine 0:3-Pleite einstecken mussten, weilte Goalgetter Alfredo Morelos nämlich bei der kolumbianischen Landesauswahl, die in der WM-Qualifikation gegen Peru und Argentinien ranmusste.

Besonders ärgerlich für die Rangers: Nationaltrainer Reinaldo Rueda verzichtete in beiden Parten komplett auf den 25-Jährigen, der auf der Tribüne Platz nehmen musste.

Zurück in Schottland schoss sich Morelos sofort den Frust von der Seele, traf in den folgenden zwei Partien drei Mal und erhöhte sein Torkonto so auf 16 Buden in 32 Pflichtspielen.

Wenig überraschend ist der wuchtige Neuner, dessen Spitzname "El Búfalo" (zu Deutsch: der Büffel) lautet, nun auch vor dem Europa-League-Hinspiel der "Gers" beim favorisierten Bundesligisten Borussia Dortmund einer der großen Hoffnungsträger.

Pikant: Vor gar nicht allzu langer Zeit soll der BVB noch Jagd auf Morelos gemacht haben.

BVB warb vor drei Jahren angeblich um Morelos

Im Frühjahr 2019 kursierten Gerüchte, laut derer die Borussia-Scouts in Morelos den idealen Zielspieler für das System des damaligen Trainers Lucien Favre ausgemacht hatten.

Da der Südamerikaner, der den eher ungewöhnlichen Karriereweg von Kolumbien über Finnland nach Schottland gewählt hatte, aber noch langfristig gebunden war und über 20 Millionen Euro kosten sollte, kam es letztlich zu keiner Einigung.

Seither wurde Morelos, dessen aktueller Vertrag 2023 ausläuft, quasi in jeder Transferperiode mit einem Wechsel in eine Top-Liga in Verbindung gebracht. Zahllose Vereine sollen angefragt, sich jedoch stets Körbe eingefangen haben. Sogar beim FC Bayern fiel sein Name zwischenzeitlich.

Mittlerweile ist der elfmalige A-Nationalspieler der beste ausländische Torschütze der Rangers-Geschichte. 110 Treffer (und 48 Vorlagen) in allen Wettbewerben sprechen für sich.

Gut möglich, dass Morelos seine Ausbeute am Donnerstag weiter in die Höhe schraubt. Sein Mix aus Physis und Abschlussstärke könnte auch den BVB-Verteidigern durchaus Probleme bereiten.

Und wer weiß: Vielleicht flammt das Interesse des Bundesligisten nach den Europa-League-Duellen ja neu auf ...

Heiko Lütkehus