Platte spricht über mögliche Schalke-Rückkehr

Felix Platte trifft am Wochenende auf seinen Ex-Klub FC Schalke 04

Nach dem Winter-Abgang von Sven Michel ist Felix Platte beim SC Paderborn der neue Sturm-Leader. Am Wochenende kommt es für den 26-Jährigen zum Wiedersehen mit seinem Ausbildungsverein FC Schalke 04. Im Vorfeld hat der Torjäger über eine mögliche Rückkehr zu den Knappen gesprochen.

17 Spiele, acht Treffer, fünf Vorlagen - eine bessere Quote konnte Felix Platte in seiner Profi-Karriere bislang noch nie vorweisen.

Nach vier Jahren in Darmstadt, die von vielen Verletzungen geprägt waren, war der im ostwestfälischen Höxter geborene Angreifer im vorigen Sommer in seine Heimatregion zurückgekehrt. Beim SC Paderborn unterschrieb der ehemalige U21-Nationalspieler für zwei Jahre - und schlug sofort voll ein.

Am Freitagabend steht für Platte nun ein ganz besonderes Duell auf dem Programm, wenn er mit seinem SCP bei Schalke 04 zu Gast ist (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker). Zwischen 2012 und 2016 war der bullige Neuner im Nachwuchsbereich der Königsblauen ausgebildet worden und schließlich zum Profi gereift.

Seinem früheren Arbeitgeber fühlt sich Platte immer noch verbunden. "Nach wie vor bin ich sehr intensiv dabei und versuche, möglichst jedes Spiel zu schauen", verriet der Ex-Knappe im "RevierSport"-Interview.

Dem Team von Trainer Dimitrios Grammozis fehle allerdings noch "die Konstanz", weshalb sie die Punkte gegen Paderborn "unbedingt" bräuchten. Dennoch stünden die Schalker Chancen im Aufstiegsrennen "sehr gut", stellte Platte klar.

FC Schalke 04: Platte schließt Rückkehr nicht aus

Seine Erfahrungen in Gelsenkirchen will Platte nicht missen. "Es war eine sehr schöne Zeit, für ich noch heute dankbar bin. Gerade in der U19 unter Norbert Elgert habe ich viel gelernt", hob der 26-Jährige hervor.

Dass es in Königsblau am Ende nur zu vier Profi-Einsätzen gelangt hatte, habe in erster Linie an ihm selbst gelegen. "Ich war damals noch sehr jung und habe einfach mehr Zeit gebraucht", blickte Platte zurück.

Endgültig geschlossen hat er das Kapitel Schalke 04 jedenfalls noch nicht. Auf eine Frage zur Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zum Ruhrpott-Riesen antwortete Platte: "Im Fußball habe ich gelernt, niemals nie zu sagen."