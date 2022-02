Bericht: Real startet entscheidende Haaland-Offensive

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Erling Haaland kehrte am Mittwoch auf den Trainingsplatz des BVB zurück

Nach knapp drei Wochen verletzungsbedingter Zwangspause ist Erling Haaland am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining des BVB zurückgekehrt. Auch während seiner Abwesenheit in den letzten Tagen kühlte sich die Gerüchteküche um den Dortmunder Superstar nicht ab. Im Gegenteil: Aus Spanien sind neueste Meldungen zu vernehmen, wonach besonders ein Klub jetzt Ernst machen soll im Werben um Haaland.

Laut einem jüngsten Bericht der spanischen Fachzeitung "Sport" hat Real Madrid seine Bemühungen intensiviert, die BVB-Tormaschine im kommenden Sommer zu verpflichten.

Wie es heißt, sei der Haaland-Seite ein Angebot unterbreitet worden, bei dem die Real-Bosse optimistisch sind, den 21-Jährigen endlich überzeugen zu können. Der spanische Rekordmeister will nach Informationen der Zeitung den Haaland-Deal noch bis Ende März klargemacht haben.

In naher Zukunft soll der BVB in den direkten Gesprächen mit den Schwarz-Gelben über die Wechselabsichten informiert werden. Danach soll die endgültige Entscheidung fallen, wie es ab der neuen Saison für den Norweger weitergeht.

Bislang hatten die BVB-Bosse um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc gebetsmühlenartig betont, die Bemühungen um den Dortmunder Weltklasse-Spieler noch längst nicht eingestellt zu haben.

Mit Haaland und Mbappé will Real zurück auf den Fußball-Thron

Haaland besitzt in Dortmund zwar noch einen Vertrag bis 2024, kann den Klub dem Vernehmen nach aber für die festgeschriebene Ablösesumme von 75 Millionen Euro in diesem Sommer verlassen.

Real Madrid ist nur einer von zahlreichen europäischen Top-Klubs, dessen Interesse an dem Torjäger verbrieft ist. Die Königlichen planen dabei in diesem Jahr den ganz großen Angriff auf dem Transfermarkt. Neben Erling Haaland soll auch PSG-Star Kylian Mbappé unbedingt zu den Blancos wechseln.

Mit dem neuen Spitzenduo Mbappé/Haaland soll dann die Vormachtstellung in Europa zurückerobert werden. Auf internationalem Parkett hatte Real zuletzt an Dominanz eingebüßt, nach dem der spanische Hauptstadtklub zwischen 2016 und 2018 gleich dreimal in Folge die Champions League gewonnen hatte.