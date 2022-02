Zoff geht weiter: Matthäus kontert Salihamidzic

Peter Schatz via www.imago-images.de

Hasan Salihamidzic (l.) und Lothar Matthäus sind bei einigen Profis des FC Bayern uneins

Dicke Luft beim FC Bayern: Vor der erneut wenig ruhmreichen Vorstellung des Rekordmeisters in der Champions League bei RB Salzburg (1:1) ging Sportvorstand Hasan Salihamidzic den früheren Münchner Lothar Matthäus nach dessen Transfer-Kritik verbal an. Nun hat der Weltmeister von 1990 zurückgeschlagen.

Rückblick: Nach der jüngsten Bundesliga-Blamage des FC Bayern beim VfL Bochum ließ Lothar Matthäus im Rahmen eines Sponsorentermins Dampf ab. Speziell bei den französischen Verteidigern Dayot Upamecano und Lucas Hernández stimme das "Preis-Leistungs-Verhältnis nicht", kritisierte der 60-Jährige die beiden formschwachen Abwehrspieler der Münchner.

Aussagen, die Hasan Salihamidzic so nicht auf sich sitzen lassen wollte. "Was Lothar sagt, ist mir vollkommen wurscht", konterte der Sportvorstand am Mittwochabend bei "DAZN".

Der ehemalige FCB-Profi ergänzte: "Lothar muss etwas sagen, er ist Experte. Wir haben Fehler gemacht und schlecht gespielt, das müssen wir einsehen. Aber wir stehen zu unseren Spielern, reden und arbeiten mit ihnen."

Nur einen Tag später hat Matthäus zum Gegenschlag ausgeholt und seine Einschätzung gerechtfertigt. "Anhand seiner heftigen Reaktion auf meine Aussagen sieht man, dass es ihn berührt. Die Kritik an der Abwehr tut ihm weh, da Hasan weiß: Es ist die Wahrheit", betonte Deutschlands Rekordnationalspieler in der "Bild".

FC Bayern: Matthäus verteilt Spitzen Richtung Salihamidzic

Matthäus ging sogar noch weiter. "Hasan spürt den Druck, da er für die Zusammenstellung des Kaders und speziell der Abwehr verantwortlich ist. Bei Hernández und Upamecano passen Preis und Leistung einfach nicht zusammen, zudem könnte Hernández die Gehalts-Struktur in der Mannschaft durcheinander gebracht haben", erneuerte er seine Analyse.

Salihamidzic wolle offenkundig "nicht nur die Spieler, sondern auch sich selbst schützen, da er für die Transfers verantwortlich ist", so Matthäus.

Scheint, als wäre das letzte Wort in diesem Disput noch nicht gesprochen ...