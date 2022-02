Nagelsmann ärgert sich über Kommunikationsprobleme

via www.imago-images.de

Nagelsmann fordert bessere Kommunikation beim FC Bayern

Das Auswärtsspiel beim FC Salzburg offenbarte die tief verankerten Probleme des FC Bayern. Immer wieder rollten temporeiche Angriffe der Österreicher auf die Defensive der Nagelsmann-Elf zu. Der haushohe Favorit hatte Mühe, die großen Lücken zu schließen, die über 90 Minuten trotz zeitweiser hoher Dominanz entstanden. Dass nur Junior Adamu für Salzburg traf, war ein glücklicher Umstand für die Gäste.

Der 20-Jährige schloss einen Konter über Karim Adeyemi erfolgreich zum zwischenzeitlichen 1:0 ab. Lucas Hernández sah im Duell mit dem vom BVB umworbenen Nationalspieler keineswegs gut aus. "Da verteidigen wir nicht giftig", ärgerte sich Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel (Zitate via "kicker").

FC Bayern: Nagelsmann spricht von Kommunikationsproblemen

Entscheidend für das Gegentor seien Kommunikationsprobleme in der Bayern-Defensive, so der 34-Jährige. Als Beispiel hob er das Verhalten des französischen Weltmeisters beim Gegentor hervor. "Der attackiert Richtung Außenlinie, weil er halt nicht weiß, ob er hinter sich noch einen Spieler hat oder nicht. Das ist ein Kommunikationsthema, dass man sich da einfach hilft", nahm Nagelsmann die restlichen Mitspieler in die Pflicht.

Der Bayern-Coach forderte klarere Ansagen auf dem Platz. "Wenn wir in dem Fall von der Mitte nach außen coachen, wird Luci auf jeden Fall aktiver gegen Adeyemi verteidigen, und dann haben wir in der Mitte immer noch ein Zwei-gegen-eins, sollte er das Eins-gegen-eins außen verlieren", erklärte Nagelsmann weiter.

Der Rekordmeister müsse künftig "im Coaching zulegen", um solche Situationen besser zu lösen. Für das Rückspiel kündigte Nagelsmann einen ähnlich dominanten Auftritt wie in der zweiten Halbzeit an. "Wir haben viel Druck und völlig verdient - scheißegal, ob spät oder nicht - den Ausgleich gemacht", gab er weiter an.

Der 34-Jährige sei "ganz guter Dinge", dass der FC Bayern weiterkomme, mahnte allerdings auch, dass "wir noch ein bisschen was zu tun haben, um mit Europas Elite mithalten zu können". Dazu gehört auch eine Verbesserung der Kommunikation.