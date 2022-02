Sebastian Kehl ist heiß auf den fehlenden BVB-Titel

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Kehl unterstreicht die hohem EL-Ambitionen des BVB

Vor dem Hinspiel in der Zwischenrunde gegen die Rangers aus Glasgow unterstrich BVB-Lizenzspielleiter Sebastian Kehl die Ambitionen, die Europa League gewinnen zu wollen.

Am Donnerstag (18:45 Uhr/RTL+) geht es für Borussia Dortmund nach dem Aus in der Champions League in der Europa League gegen den Rangers FC weiter. Nachdem es rund um den Klub nach der deftigen Heimpleite gegen Bayer 04 Leverkusen (2:5) unruhiger wurde, gab der BVB mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg beim 1. FC Union Berlin die richtige Antwort.

"Wir nehmen die sehr vielen positiven Erkenntnisse aus dem Union-Spiel gerne mit und wissen, dass wir gerade die Kompaktheit, die wir an den Tag gelegt haben, weiterhin brauchen werden", zeigte sich Sebastian Kehl gegenüber "RTL+" zufrieden mit dem letzten Auftritt der Rose-Elf. Vor dem Aufeinandertreffen mit den Schotten, forderte der 42-Jährige, dass die Rose-Elf an diese Leistung anknüpfen soll. "Die Glasgow Rangers werden sehr mutig hier auftreten. Es ist eine gute Mannschaft und wir müssen sehr fokussiert und konzentriert auftreten", betonte der Lizenzspielleiter, der im Sommer die Nachfolge von Sportdirektor Michael Zorc antritt.

BVB: Kehl will fehlenden Titel holen

Nachdem zuletzt schon Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke öffentlich einen Sieg der Europa League forderte, legte Kehl nach. Der BVB wolle "unbedingt" eine Runde weiterkommen, da der Klub in diesem Wettbewerb noch einiges vor habe. Doch nicht nur die Vereinsführung sehnt sich nach dem Titel.

"Ich glaube, dass die Mannschaft selber große Ambitionen verfolgt", erklärte Kehl und deutete an, dass die Mannschaft Wiedergutmachung betreiben will: "Wir wissen, dass das Ausscheiden in der Champions League jetzt nicht unbedingt BVB-like war."

Dortmund will die Europa League nun annehmen und sie "zu unserem Wettbewerb machen". Dafür brauche der BVB allerdings eine "richtig, richtig gute Leistung" gegen die Rangers. Die Mannschaft müsse einen Schritt nach dem anderen Gehen. Zwar gebe es auch andere "ambitionierte Mannschaften" im Wettbewerb, aber der Wunsch, den fehlenden Titel zur BVB-Sammlung hinzuzufügen, ist ebenfalls groß. "Er steht noch nicht auf unserer Liste und deswegen haben wir natürlich das Ziel, am Ende ganz weit vorne zu stehen", stellte Kehl weiter klar.