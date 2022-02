Kramaric gegen Wolfsburg vor Hoffenheim-Comeback

Sascha Meiser via www.imago-images.de

Andrej Kramaric wird wieder für Hoffenheim auflaufen können

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim kann im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg wieder auf Topangreifer Andrej Kramaric zurückgreifen.

Der Kroate sei nach seiner zweiten Corona-Infektion in dieser Saison wieder "gut reingekommen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Kramaric habe bereits zwei volle Trainingseinheiten mitmachen können und sei damit für Samstag (15:30 Uhr/Sky) "eine klare Option".

Dafür plagen die TSG auf anderen Positionen Personalsorgen. In der Abwehr fehlt neben Florian Grillitsch (5. Gelbe Karte) weiter auch Chris Richards (Fußverletzung). In der Mittelfeldzentrale muss Dennis Geiger (5. Gelbe Karte) definitiv passen, dazu stehe hinter dem Einsatz von Angelo Stiller "ein sehr großes Fragezeichen".

Wolfsburg sei nicht am aktuellen Tabellenstand zu messen, gerade seit der Verpflichtung von Max Kruse befänden sich die Niedersachsen "im Kommen", betonte Hoeneß: "Kruse ist ein Spieler, der in einer Mannschaft sofort Wirkung hat und die Richtung bestimmen kann. Er fängt sofort an das Pressing zu organisieren, kann spielentscheidende Momente kreieren. Er ist einfach ein sehr guter Bundesligaspieler."