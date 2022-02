BVB war "auf Gedeih und Verderb ausgeliefert"

osnapix / Titgemeyer via www.imago-images.de

Der BVB blamierte sich in der Europa League

Nach der peinlichen 2:4-Pleite gegen die Rangers aus Glasgow steht Borussia Dortmund vor dem Aus in der Europa League. Nach dem Spiel wird in den Medien ein vernichtendes Urteil gefällt. Die internationalen Pressestimmen zur BVB-Pleite:

England

Sun: "Die Rangers betäuben den europäischen Giganten Borussia Dortmund in ihrem eigenen Hinterhof."

Mirror: "Die Rangers demontieren Borussia Dortmund mit einem beeindruckenden Sieg trotz Jude Bellinghams Tor. Giovanni van Bronckhorst führte die Gers zu einem historischen Sieg im Westfalenstadion, wodurch sie das Europa-League-Duell fest im Griff haben."

Daily Mail: "Die Rangers haben in einem Sechs-Tore-Thriller gegen Borussia Dortmund viermal getroffen. Die schottische Mannschaft steht nach einem brillanten Hinspielsieg in Deutschland mit freundlicher Genehmigung von James Tavernier, Alfredo Morelos, John Lundstram und einem Eigentor mit einem Fuß im Achtelfinale der Europa League."

Guardian: "Die Rangers demontieren das fassungslose Borussia Dortmund in einer unvergesslichen Nacht."

Daily Star: "Haaland saß während der Niederlage schmollend auf der Tribüne. Der Bundesligist war fassungslos."

Schottland

Daily Record: "Die Rangers erzielten nach einem unglaublichen Sieg gegen Borussia Dortmund in Deutschland ihr wohl bestes Ergebnis aller Zeiten, um einen Fuß in das Achtelfinale der Europa League zu setzen."

The Evening Times: "Rangers in Deutschland im Traumland, weil Borussia Dortmund mit einem atemberaubenden Sieg in der Europa League bezwungen wird."

The Herald: "Rangers waren in Deutschland im Traumland. Ein Platz unter den letzten 16 der Europa League ist nun ganz echte Realität."

The Scotsman: "Wilde Rangers randalierten in Dortmund, um eines ihrer größten Ergebnisse aller Zeiten einzufahren. Die Rangers haben in letzter Zeit viele gute Ergebnisse in der Europa League erzielt, aber keines von ihnen übertrifft dieses, einen atemberaubenden 4:2-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Borussia Dortmund, Waisenkind des verletzten Haaland."

Tuttosport: "Das von Haaland verwaiste Dortmund leidet unter den Rangers. Die Deutschen müssen im Rückspiel ein Kunststück vollbringen, um in die nächste Runde einzuziehen."

Spanien

Marca: "Dortmund weiß nicht, wie es ohne Haaland weitergehen soll: Rangers gewinnen in Deutschland. Die Männer von Marco Rose waren während des gesamten Spiels ihrem Rivalen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Es gibt ein Dortmund mit dem norwegischen Stürmer auf dem Platz und ein anderes ohne den nordischen Giganten."

AS: "Blamage ohne Haaland. Mit Haaland lacht Dortmund mit der Welt und weint ohne ihn allein."

Sport: "Dortmund bricht zu Hause gegen die Rangers zusammen. Der Ausfall des Norwegers Erling Haaland lastete schwer auf den Deutschen."

Deutschland

Bild: "Ist das peinlich! DFB-Pokal? Raus! Champions League? Raus! Europa League? Wohl auch raus!"

kicker: "Das Aus droht: Fahriger BVB unterliegt mutigen Rangers klar. Borussia Dortmund hat das Hinspiel im K.-o.-Runden-Play-off der Europa League überraschend deutlich gegen die Glasgow Rangers mit 2:4 verloren. Gegen den schottischen Meister kassierte der BVB je zwei Nackenschläge vor und nach der Pause."

ntv: "BVB blamiert sich ganz übel in Europa. Nach dem Aus in der Champions League ruft die BVB-Spitze als neues Ziel den Sieg in der Europa League aus. Doch was das Team im Playoff-Hinspiel gegen die Glasgow Rangers anbietet, sieht alles andere als hoffnungsvoll aus."

RTL: "Fehlstart in der Europa League – und was für einer! Borussia Dortmund hat im Zwischenrunden-Heimspiel gegen die Glasgow Rangers eine bittere 2:4-Niederlage kassiert und muss nun heftig um das Weiterkommen ins Achtelfinale bangen."

Süddeutsche: "Nächste Blamage für den BVB. Desolate Abwehr, harmlose Offensive - Borussia Dortmund droht auf internationaler Bühne der nächste peinliche Knockout."

FAZ: "Es kommt nicht häufig vor, dass die Spieler von Borussia Dortmund zornig ausgepfiffen und wütend beschimpft werden, wenn sie sich nach einem Fußballspiel vor der berühmten Südtribüne zeigen."