Bayern plant nächste Marketing-Reise nach Amerika

imago sportfotodienst

Der FC Bayern geht im Sommer wohl auf Amerika-Reise

Seit 2014 geht der FC Bayern im Rahmen der "Audi Summer Tour" auf globale Vermarktungsreise - meist in die USA oder nach China. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die strategisch angelegte Reise in den vergangenen beiden Jahren abgesagt werden. Nun plant der Rekordmeister das Comeback.

In den letzten beiden Jahren musste der FC Bayern seine Fans außerhalb Europas mit digitalen Autogrammstunden und Challenges sowie virtuellen Workouts und Fantreffen vertrösten. Immerhin: Das digitale Angebot verbuchte der Rekordmeister deutschland- und europaweit als Erfolg.

Sofern es die pandemische Lage zulässt, planen die Münchner in diesem Jahr aber wieder eine Reise über den großen Teich. Wie aus dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider" hervorgeht, lauten die Ziele USA, konkret Washington D.C. sowie Mexiko.

So soll die Marke FC Bayern auch in Amerika weiter wachsen. Schon die letzte Summer Tour ging in die USA, damals reisten die Münchner nach Los Angeles, Houston und Kansas City. Teil der Vermarktungsstrategie waren unter anderem Freundschaftsspiele gegen Real Madrid, den FC Arsenal und den AC Mailand.

FC Bayern expandiert nach Thailand

Beim letztjährigen Audi Summer Cup in der Münchner Allianz Arena spielte der FC Bayern gegen Gladbach und den SSC Neapel. Prestigeträchtige Partien für den Sommer 2022 sind unterdessen noch nicht bekannt.

Die Summer Tour ist nicht das einzige Marketinginstrument, dessen sich der Rekordmeister bedient. So sollen die Münchner ein weiteres Auslandsbüro in Planung haben. Neben den bereits bestehenden Standorten in New York und Shanghai will sich der FCB nun auch in der thailändischen Hauptstadt Bangkok niederlassen.

Der Verein unterhält bereits eine Fußballschule im ostasiatischen Land. Mit dem Auslandsbüro soll eine weitere Anspielstation entstehen, um Menschen für den FC Bayern zu begeistern und weitere Gelder zu akquirieren.