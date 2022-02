Baumgart weiß: Wir sind auf "dünnem Eis"

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Steffen Baumgart hatte schon früh das Ziel Fußballtrainer zu werden

Seit dieser Saison ist Steffen Baumgart Trainer beim 1. FC Köln. Aus dem letztjährigen Abstiegskandidaten, der sich erst in der Relegation retten konnte, hat der gebürtige Rostocker in kürzester Zeit eine Mannschaft geformt, die durchaus um die Europapokalplätze mitspielt.

"Ich bin wirklich mit allem, was ich habe, glücklich. Ich habe die richtige Frau, bin gesund und im Moment genau an der richtigen Stelle", sagte Baumgart in "SPOMV" dem Sportpodcast von "NDR 1 Radio MV".

Dass der 50-Jährige mal Trainer werden würde, war für Baumgart immer klar. Bereits als junger Profi hatte er sich schon damit auseinandergesetzt. "Mein Ziel war es nicht, 14 Jahre Bundesliga zu spielen. Mein Ziel war es, Trainer zu werden – auch damals schon", so der Mann, dessen Markenzeichen die Schiebermütze geworden ist. "Alles, was ich getan habe, lief darauf hinaus, irgendwann mal Trainer zu werden."

Der 1. FC Köln ist für Steffen Baumgart die fünfte Cheftrainerstation. Bevor er in die Domstadt wechselte, war der frühere Stürmer für den 1. FC Magdeburg, SSV Köpenick-Oberspree, den Berliner Ak 07 und den SC Paderborn verantwortlich. "Was ich wirklich gut kann, davon bin ich überzeugt, ist Trainer. Ich bin sehr ehrlich, sehr klar, sehr direkt und habe eine Idee von Fußball, die ich umgesetzt sehen will", erklärt Baumgart gegenüber dem "SPOMV".

Rückkehr zum FC Hansa Rostock für Baumgart eine Option

Doch der Erfolgscoach weiß auch, welche Schattenseiten es in dem Beruf gibt, der für den gebürtigen Rostocker eine Art Berufung ist. "In dem Job geht es um hier und jetzt. Was heute gut ist, ist morgen nicht mehr gut. Jeder Trainer weiß, dass wir auf dünnem Eis sind. Selbst wenn wir erfolgreich sind, ist es dünnes Eis." Dennoch freue er sich auf jeden Tag und will "so lange wie möglich im Trainerjob bleiben."

Apropos Rostock. Bei seinem Heimatverein war er - genauso wie bei Germania Schöneiche - bereits als Co-Trainer aktiv. Eine Rückkehr zu dem Verein, wo er als Spieler seine beste Zeit hatte, ist für Baumgart im Bereich des Möglichen, aktuell aber "weit weg": "Das ist mein Heimatverein, meine Heimatstadt. Das zu verneinen, geht gar nicht.