Besondere Vereinbarung zwischen Haaland und Real Madrid?

Erling Haaland darf den BVB im Sommer vorzeitig verlassen

Aktuell fehlt Erling Haaland Borussia Dortmund verletzungsbedingt. Wie lange der Torjäger generell noch das BVB-Trikot tragen wird, ist völlig offen. Allerdings nehmen die Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid immer weiter an Fahrt auf.

Borussia Dortmund hofft weiterhin, Erling Haaland über den Sommer hinaus im Verein halten zu können. Durch die schwachen sportlichen Auftritte liefert der BVB dem derzeit verletzten Norweger jedoch wenige Argumente für einen Verbleib in der Bundesliga.

Generell gilt ein Abgang seit Monaten als das wahrscheinlichste Szenario. An Interessenten mangelt es Haaland nicht. Besonders Real Madrid wird immer wieder mit dem 21-Jährigen in Verbindung gebracht. Nun wird es zwischen den Königlichen und dem BVB-Star offenbar heißer.

Laut der spanischen "Sport" hat Real Madrid im Haaland-Poker eine "Vorzugsvereinbarung" erzielen können. Damit darf der Tabellenführer der Primera División wohl vor allen anderen Vereinen mit dem Mittelstürmer in entscheidende Verhandlungen treten. Zudem sollen die Offerten anderer Klubs zunächst einmal geblockt werden.

Haaland darf den BVB im Sommer verlassen

Dem weiteren Bericht zufolge wurde die Vereinbarung bei einem Treffen in Monaco getroffen. So reisten angeblich Rafaela Pimenta, der Haalands Berater Mino Raiola nahesteht, sowie Haaland-Vater Alf-Inge an die Cote d'Azur, um mit Real Madrid zu verhandeln. Auch "Bild" will von der Zusammenkunft im Fürstentum erfahren haben.

Haaland kann den BVB im Sommer aufgrund einer Vertragsklausel vorzeitig verlassen. Als mögliche Ablösesumme werden immer wieder 75 Millionen Euro genannt. Ein Abgang Haalands hätte für die Schwarz-Gelben fatale Folgen, schließlich ist der Skandinavier DER Leistungsträger der Dortmunder.

In der laufenden Saison hat Haaland in 20 Pflichtspielen bereits 23 Tore erzielt. Zuletzt musste der Youngster wegen muskulärer Probleme passen.