Muss Rose umbauen? BVB droht wohl Personal-Rückschlag

BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl via www.imago-images.de

BVB-Trainer Marco Rose muss wohl gegen Gladbach umbauen

Nach der 2:4-Klatsche gegen die Rangers aus Glasgow steht Borussia Dortmund im anstehenden Bundesliga-Duell mit Borussia Mönchengladbach unter besonderer Beobachtung. Dabei muss der BVB aber wohl auf einen wichtigen Stammspieler verzichten.

Am Donnerstagabend erlebte Borussia Dortmund den nächsten Rückschlag. So unterlag der BVB in der Zwischenrunde der Europa League mit 2:4 gegen die Rangers und steht folgerichtig mit dem Rücken zur Wand. Auch in der Bundesliga läuft es für die Schwarz-Gelben nicht wesentlich besser, beträgt der Rückstand auf den FC Bayern doch satte sechs Zähler.

Am Sonntag (17:30 Uhr) steht für den BVB im deutschen Fußball-Oberhaus die Partie gegen Borussia Mönchengladbach an. Neben drei Punkten geht es für die Westfalen insbesondere darum, eine Reaktion auf das jüngste Debakel zu zeigen.

Allerdings muss Trainer Marco Rose in der Partie gegen Gladbach wohl umstellen. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, musste Innenverteidiger Manuel Akanji das Trainingsgelände in Brackel am Freitag früh verlassen. Der Schweizer war am Donnerstag wegen Wadenproblemen ausgewechselt worden und droht offenbar auch für das Rückspiel gegen die Rangers (Donnerstag, 21 Uhr LIVE bei RTL) auszufallen.

BVB hofft auf Haaland-Comeback

Neben Akanji wird Thomas Meunier wohl ebenfalls für das Borussen-Duell gegen Gladbach passen müssen. Der Rechtsverteidiger laboriert momentan an muskulären Problemen. Emre Can gilt als erste Ersatz-Option für das angeschlagene Duo.

Erling Haaland könnte hingegen in den BVB-Kader zurückkehren. Der Angreifer nahm nach auskurierten muskulären Problemen am Freitag wieder am Reservisten-Training teil.

Auch Marius Wolf mischte nach einer Bänderverletzung wieder bei der Einheit mit. Ob das Duo Borussia Dortmund am Sonntag zur Verfügung steht, entscheidet sich wohl erst kurzfristig.