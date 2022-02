Rose-Aus beim BVB (noch) kein Thema

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Marco Rose muss nicht um seinen Job beim BVB bangen

Der BVB ist und bleibt eine sportliche Wundertüte. Doch obwohl die Mannschaft die eigentlich dringend benötigte Konstanz in den letzten Wochen vermissen ließ, sitzt Trainer Marco Rose weiterhin fest im Sattel. Und das bleibt auch so.

Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage: Die mittlerweile fast schon traditionellen Formschwankungen des BVB spiegeln sich in den Ergebnissen der letzten Wochen wider. Auf jedes Erfolgserlebnis folgte umgehend ein Rückschlag. Die fehlende Konstanz gibt Fans und Verantwortlichen Grund zur Sorge. Eine personelle Veränderung auf dem Trainerstuhl ist in den Augen von Michael Zorc und Co. aber nicht die Lösung.

Sowohl "Bild" als auch "Sport1" berichten, dass Marco Rose trotz der oft inakzeptablen Auftritte in den letzten Wochen nicht um seinen Job bangen muss. Dies erklärte zuvor auch schon Sportchef Michael Zorc, der nach dem 2:4 in der Europa League gegen Glasgow versicherte: "Es gibt keine Trainerdiskussion."

Außer Frage steht allerdings, dass auch Rose bald konstant gute Ergebnisse braucht, um seinen Job abzusichern. Aktuell wird er von den Bossen laut "Bild" an der Champions-League-Qualifikation für die kommende Saison gemessen - und diese haben die Dortmunder bei zwölf Punkten Vorsprung auf Platz vier schon jetzt nahezu sicher.

Rose forderte Winter-Verstärkungen für den BVB

Auch "Sport1" berichtet, dass die Chefetage nicht den Trainer, sondern die Mannschaft für die Achterbahnfahrt verantwortlich macht. Marco Rose hat dieses Problem offenbar schon in der Hinrunde erkannt, denn laut Informationen des Senders forderte er im Winter Verstärkungen, um die Mannschaft qualitativ und quantitativ zu verbessern. Die finanzielle Lage habe dies jedoch nicht zugelassen, heißt es.

Stand heute, so berichtet es "Bild", plant der BVB weiterhin, den Umbruch im Sommer mit Marco Rose an der Seitenlinie einzuleiten. Gleichwohl schreibt aber auch die Zeitung, die Zweifel am Trainer würden wachsen. Beseitigen kann Rose diese nur mit konstanten Ergebnissen. Dass sie in der Lage ist, diese Ergebnisse einzufahren, hat sie in den letzten Wochen allerdings nicht nachgewiesen.