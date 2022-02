Leverkusen wochenlang ohne Patrick Schick

nordphoto GmbH / Bratic via www.imago-images.de

Patrick Schick fällt wochenlang aus

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Kampf um die Champions League mehrere Wochen auf Torjäger Patrik Schick verzichten.

Wie der Werksklub am Sonntag mitteilte, erlitt der tschechische Nationalspieler beim 2:3 (1:0) im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 am Freitag einen Muskelfaserriss in der linken Wade und steht "einige Wochen" nicht zur Verfügung.

Kurz vor der Verletzung hatte Schick noch seinen 20. Saisontreffer für die Werkself markiert. Der 26-Jährige ist der mit Abstand beste Torschütze im Team von Trainer Gerardo Seoane, das nach 23. Spieltagen auf Platz drei steht.