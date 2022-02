Süle flachst mit Adeyemi: "Wir sehen uns im Sommer"

kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-imag

Der eine wechselt möglicherweise, der andere sicher zum BVB: Karim Adeyemi und Niklas Süle

Der Wechsel von Nationalspieler Karim Adeyemi vom österreichischen Serienmeister RB Salzburg zu Borussia Dortmund steht offenbar unmittelbar bevor. Die Gespräche zwischen dem BVB und dem aktuellen Champions-League-Gegner des FC Bayern sind angeblich schon in den letzten Zügen.

Seit Dezember befindet sich der BVB nun schon in Gesprächen mit Red Bull Salzburg, um den Wechsel von Karim Adeyemi auszuhandeln. Das berichtet der "Transferexperte" Fabrizio Romano. Noch sei der Deal nicht perfekt, aber er rücke "näher und näher", behauptete der "Sky"-Journalist am Freitag. Der BVB sei zuversichtlich, das Rennen um den Nationalspieler zu gewinnen.

Dafür spricht auch eine kurze Unterhaltung zwischen Adeyemi und Niklas Süle, der im Sommer ablösefrei zum BVB wechseln wird. Süle, noch in Diensten des FC Bayern, traf am Mittwoch in der Champions League auf RB Salzburg und Adeyemi.

Süle und Adeyemi vereint beim BVB-Trainingsauftakt im Sommer?

Wie die "Salzburger Nachrichten" enthüllten, flachsten die beiden deutschen Nationalspieler im Anschluss. "Wir sehen uns im Sommer beim Trainingsauftakt", soll Süle zu seinem vermeintlich baldigen Vereinskollegen gesagt haben.

In den finalen Gesprächen zwischen Salzburg und Dortmund wird laut Romano unterdessen über die Ablösesumme gesprochen. Eine konkrete Zahl nannte er allerdings nicht.

Die intensiven Bemühungen um Adeyemi sind auch dem wahrscheinlichen Abschied von Erling Haaland geschuldet. Zwar ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass der Norweger seine Zelte in Dortmund abbrechen wird. Aber den Verantwortlichen um Michael Zorc sei das große Risiko eines Haaland-Abschieds bewusst, erklärte Romano.

BVB sticht Barca im Adeyemi-Poker aus

Karim Adeyemi soll seine Bereitschaft für einen Wechsel nach Dortmund bereits signalisiert haben. Auf dem Tisch liegt für ihn ein unterschriftsreifer Fünfjahresvertrag. Eine schnelle Einigung zwischen dem Nationalspieler und den Schwarz-Gelben ist laut Romano daher möglich.

Bei der Wahl seines künftigen Klubs hat sich Adeyemi Informationen des "Sky"-Journalisten zufolge mindestens gegen einen anderen namhaften Verein entschieden. Bereits zwischen September und Oktober 2021 soll sich der FC Barcelona nach der Möglichkeit eines Winter-Wechsels erkundigt haben. Der Spieler habe den Katalanen aber signalisiert, dass er seine Laufbahn gerne in der Bundesliga fortsetzen wolle.