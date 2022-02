Hummels kritisiert VAR: "Jetzt wird es völlig sinnlos"

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Hummels äußerte sich auf Twitter zur VAR-Entscheidung

Das Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Bayer 04 Leverkusen bot reichlich Gesprächsstoff. Auch bei Akteuren, die gar nicht auf dem Rasen standen. BVB-Verteidiger Mats Hummels sah sich zu deutlicher Kritik am VAR genötigt.

In einer wilden Partie am Freitagabend sorgte Karim Onisiwo in der 60. Minute für das vermeintliche 2:1 für die Rheinhessen. Doch dann meldete sich plötzlich der Kölner Keller und Schiedsrichter Benjamin Cortus nahm den Treffer letztendlich zurück, weil Moussa Niakhaté im Abseits stand.

Eine äußerst strittige Entscheidung aus Sicht der Gastgeber, da der Innenverteidiger keinen Gegenspieler beeinflusste, obwohl er versuchte, aktiv an den Ball zu kommen. Die Sicht von Keeper Lukas Hradecky wurde durch Niakhaté auch nicht beeinflusst. Doch der alleinige Versuch, den Ball zu erreichen, reichte Cortus aus, um auf strafbares Abseits zu entscheiden.

Das brachte auch Mats Hummels von Borussia Dortmund auf die Palme. Der BVB-Verteidiger verfolgte die Partie offenbar am Fernseher und zeigte sich von der Entscheidung schockiert. "Jetzt wird es völlig sinnlos mit dem VAR", schrieb der 33-Jährige auf Twitter.

Jetzt wird es völlig sinnlos mit dem VAR. — Mats Hummels (@matshummels) 18. Februar 2022

Neben Kritik von BVB-Star Mats Hummels: Auch FSV Mainz nicht zufrieden

Am Ende spielte dieser zurückgenommene Treffer keine Rolle, da Mainz das Spiel dank eines starken Schlussspurts mit 3:2 gewannen, Zufriedenheit herrschte dennoch nicht. "Meiner Meinung nach ist er im passiven Abseits, er greift nicht direkt ins Spiel ein", erklärte Sportdirektor Martin Schmidt gegenüber "DAZN" seine Sicht der Dinge.

Mittelfeldspieler Dominik Kohr betonte, dass Cortus bereits in der ersten Halbzeit "nicht die beste Leistung" zeigte und "sehr einseitig" entschieden habe. "In der zweiten Halbzeit hat er sich dann gefangen und die 50:50-Situationen auch mal für uns entschieden."