Enthüllt! Bayerns härtester Konkurrent bei Bremer

Massimiliano Ferraro via www.imago-images.de

Bremer (l.) hier im Turin-Derby gegen Juves Dusan Vlahovic

Seit einigen Tagen wird über das Interesse des FC Bayern am brasilianischen Innenverteidiger Bremer berichtet. In Italien häufen sich seit dem die Spekulationen um den Spieler vom FC Turin.

Der 24-Jährige ist längst nicht nur beim Deutschen Meister in den Fokus geraten. Vor allem in der italienischen Serie A sollen die Interessenten am Abwehrmann Schlange stehen.

So steht Bremer wohl auch beim Turiner Stadtrivalen und Rekordmeister Juventus auf dem Zettel. Ein Umstand, der vor allem in der Führungsetage des FC Turin nicht gut ankommt.

"Ich sehe ihn einfach nicht als Juventus-Spieler, nachdem er viele, viele Jahre für Torino gekämpft hat. Ich hoffe, dass er eine andere Entscheidung für seine Zukunft treffen wird", wurde Sportdirektor Davide Vagnati beim Streamingdienst "DAZN" zitiert.

Bremer steht bereits seit 2018 beim Torino FC unter Vertrag und schaffte in Piemont den Durchbruch als Profi in einer europäischen Top-Liga. Seit zwei Jahren ist er Stammspieler bei "Il Toro", kam in der laufenden Saison bereits 23 Mal von Beginn an zum Einsatz.

Inter Mailand bemüht sich um Bremer

Favorit im Werben um den Innenverteidiger soll laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano derzeit Inter Mailand sein. Der amtierende Meister der Serie A will Bremer, der vertraglich noch bis 2024 an Turin gebunden ist, wohl im kommenden Sommer verpflichten.

Zuletzt wurde Bremer auch beim FC Bayern als möglicher Neuzugang zur kommenden Spielzeit gehandelt, nachdem der Wechsel von Niklas Süle in Richtung Borussia Dortmund bekannt gegeben wurde.

Laut jüngster Medienberichte sollen die Münchner zuletzt direkten Kontakt mit dem Defensivmann aufgenommen haben, der zuvor beim FC Sao Paulo und Atlético Mineiro in seiner brasilianischen Heimat unter Vertrag stand.

Großes Manko des technisch beschlagenen und körperlich präsenten Verteidigers ist seine Unerfahrenheit auf europäischer Bühne. Mehr als sechs Einsätze in der Europa-League-Qualifikation stehen bei Bremer bis dato nicht zu Buche.