Neuer gibt Update: So verläuft die Arbeit am Comeback

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Manuel Neuer vom FC Bayern hat sich aus seiner Reha gemeldet

Seit dem 06. Februar muss der FC Bayern München auf seinen Stammkeeper Manuel Neuer verzichten. Eine Knie-OP zwingt den 35-Jährigen derzeit zum Zuschauen. Nun hat die Nummer eins des deutschen Rekordmeisters ein Update bezüglich seines Genesungsprozesses gegeben.

Ohne Manuel Neuer zwischen den Pfosten konnte der FC Bayern zuletzt nicht wirklich überzeugen. Die peinliche 2:4-Pleite beim Bundesliga-Underdog VfL Bochum und das schmeichelhafte 1:1 im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League gegen RB Salzburg offenbarten vor allem in der Defensive der Münchner große Schwächen.

Neuer Stellvertreter Sven Ulreich leistet sich im Kasten zwar keine Fehler, als Taktgeber für seine Vorderleute wird Neuer aber offensichtlich schmerzlich vermisst.

Das dürfte auch noch etwas so bleiben, unerwartete Verzögerungen bei der Rückkehr auf den Rasen sind aber wohl nicht zu erwarten. Das verkündete Neuer am Samstag höchstpersönlich.

FC Bayern "wochenlang" ohne Manuel Neuer

"Es geht mir sehr gut. Alles verläuft wie geplant und ich mache gute Fortschritte", ließ der Schlussmann des FC Bayern auf seinem Instagram-Kanal infolge einer Frage-und-Antwort-Runde mit seinen Followern verlauten.

In den kommenden Wochen werden die Bayern aber wohl dennoch vorerst ohne ihren Leistungsträger auskommen müssen: Bereits bei der Verkündung des Ausfalls hieß es von der Säbener Straße, Neuer werde "wochenlang" fehlen. "Sport1" mutmaßte unlängst, Neuer strebe ein Comeback Anfang April an.

Wann auch immer Neuer wieder im Tor stehen wird, daran, dass er noch große Ziele hat, ließ er im Austausch auf Instagram keine Zweifel. "Ich will erfolgreich Fußball spielen und Spaß dabei haben. Aber noch einmal Weltmeister zu werden, wäre etwas ganz besonderes", antwortete Neuer auf die Frage, was er noch erreichen will. Ohnehin sei der WM-Titel 2014 das bislang größte Erlebnis seiner Karriere.