Matthäus legt gegen Brazzo nach: "Muss mit Kritik umgehen"

Lothar Matthäus kritisiert den FC Bayern erneut

Nach der Transfer-Kritik von Lothar Matthäus an der Führung des FC Bayern herrscht weiter dicke Luft zwischen beiden Seiten. Nun hat der Rekordnationalspieler die Fronten im verbalen Schlagabtausch beschwichtigt, in der Sache aber knallhart nachgelegt.

"Die Streitkultur gehört zum FC Bayern dazu. Die hat es schon immer gegeben auch zwischen Uli und Kalle", ordnete der 60-Jährige am Sonntag bei "Sky90" die jüngsten Auseinandersetzungen rund um den Verein ein.

Eine Sonderbehandlung für seinen Ex-Klub schloss Matthäus deshalb aus: "Ich muss in meinem Job das Kind beim Namen nennen. Ich kann den FC Bayern nicht in Watte packen und ihn loben, wo es nichts zu loben gibt", betonte er.

Der "Sky"-Experte war nach der Niederlage des FC Bayern in Bochum vergangenes Wochenende hart mit dem Rekordmeister ins Gericht gegangen. Insbesondere den teuren Abwehr-Einkäufen Lucas Hernández und Dayot Upamecano attestierte er Defizite.

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic konterte unter der Woche am Rande des Champions-League-Spiels gegen RB Salzburg bei "DAZN": "Lothar muss natürlich was sagen. Er ist ja Experte. Aber was Lothar sagt, ist mir vollkommen wurscht", so Brazzo.

Matthäus zeigt Unverständnis über Süle-Behandlung

Trotz der harten Reaktion aus München auf seine jüngste Kritik legte Matthäus im Fußball-Talk erneut nach: "[Salihamidzic] hat Upamecano geholt, er hat Hernández geholt - und das für sehr viel Geld. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Spieler müssen mit der Kritik umgehen können - und Hasan auch", kritisierte er.

Was den ehemaligen Mittelfeldspieler besonders wundert, ist, dass der Bayern-Funktionär Hernández und Upamecano nun derart vehement verteidigt, während Niklas Süle fallen gelassen worden sei.

"Wenn man sich mit Süle früher zusammengesetzt hätte, hätte man auch eine Lösung finden können. Nach einer langen Verletzung hat er sich für den Verein aufgeopfert. Er ist in den vergangenen Jahren viel kritisiert worden, aber da hat sich keiner vor ihn gestellt. Da ist ihm zu wenig gekommen", analysierte Matthäus.

Der Abwehrspieler hatte sich im Januar gegen eine Verlängerung beim FC Bayern entschieden. Im Sommer wechselt Süle nach Ende seines Vertrages ablösefrei zum BVB.

Dennoch sei "Hasan nicht für alles alleine verantwortlich", beschwichtigte Matthäus.