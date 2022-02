Bayern-Star fällt aus - Kommt es zum Bruderduell?

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Kingsley Coman fehlt dem FC Bayern gegen Greuther Fürth

Nachdem es am Samstag noch Entwarnung gab, folgte am Sonntag das böse Erwachen: Kingsley Coman fehlt dem FC Bayern Münchnern beim Heimspiel gegen Bundesliga-Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Das gab der deutsche Rekordmeister eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie.

Kingsley Coman fehlt mit muskulären Problemen, verkündete der FC Bayern am Sonntag, dass sich das erhoffte Comeback des französischen Flügelflitzers zerschlagen hat.

Coman hatte am vergangenen Mittwoch beim 1:1 im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League gegen RB Salzburg einen Schlag auf die Wade bekommen. "Wir wissen noch nicht zu 100 Prozent, ob er am Sonntag spielen kann. Gestern war die erste Stimmungslage nicht ganz so gut, aber ich bin ein Freund davon noch abzuwarten, wir haben noch genügend Zeit", verkündete Coach Julian Nagelsmann nach dem Vergleich in der Königsklasse.

Am Samstag folgte dann jedoch die Entwarnung. Coman und der zuvor ebenfalls pausierende Serge Gnabry kehrten ins Mannschaftstraining zurück. Beide absolvierten "Bild" und "Sky" zufolge die gesamte Einheit.

Coman fehlte am Sonntag allerdings im Kader und auch bei Gnabry geht man gegen den Underdog aus Fürth offenbar kein Risiko ein. Der Spielbogen weist den deutsche Nationalspieler als Ersatzmann aus. Stattdessen steht Marcel Sabitzer in der Startformation des FC Bayern.

FC Bayern vs. Greuther Fürth: Kommt es zum Duell der Brüder?

Auf der Bank nimmt zudem Jamal Musiala platz. Der Youngster war zuletzt am Corona-Virus erkrankt, konnte sich rechtzeitig zur Begegnung gegen die Spielvereinigung allerdings freitesten.

Nagelsmann setzt allerdings ohnehin auf die ein oder andere Überraschung. Links hinten startet Omar Richards erst zum dritten Mal seit seinem Wechsel nach München im vergangenen Sommer.

Im Spielverlauf könnte es zudem zum Bruderduell kommen. Für Fürth beginnt Timothy Tillman, sein Bruder Malik sitzt beim Gegenüber auf der Bank. Timothy Tilman war im Januar 2020 von den Bayern nach Fürth gewechselt.