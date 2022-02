SC Freiburg beschäftigt sich mit Schlotterbeck-Abgang

Markus Fischer via www.imago-images.de

Nico Schlotterbeck ist beim FC Bayern und dem BVB im Gespräch

Seit Wochen ist Innenverteidiger Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg bei den beiden Bundesliga-Topteams FC Bayern und Borussia Dortmund im Gespräch. Nun hat sich Freiburgs Sport-Vorstand Jochen Saier zu einem möglichen Abgang seines begehrten Abwehrspieler geäußert.

"Wir müssen uns im Sommer damit beschäftigen. Was dann passiert, werden wir sehen. Es gibt kein Preisschild", sagte Saier im "Sport-1-Doppelpass".

Der Vertrag von Nico Schlotterbeck läuft noch bis zum Ende der Saison 2023. Doch die Verantwortlichen aus dem Breisgau beschäftigen sich natürlich auch mit einem Abgang im Sommer. "Er ist ein extrem werthaltiger Spieler. Er hat noch richtig Potenzial. Dann kommt es darauf an, wer anklopft", so Saier. "Klar hat er sich in die Notizbücher der Großen gespielt. Das transportiert er auch, er hat das Selbstverständnis, das uns guttut. Er tut uns extrem gut."

Nach Informationen von "Sport1" hat die Schlotterbeck-Seite auch schon Gespräche mit dem BVB geführt, konkret ist aber noch nichts.

FC Bayern: Sky-Experte empfiehlt Nico Schlotterbeck

Wenn es nach "Sky"-Experte Dietmar Hamann geht, dürfte Schlotterbeck auch beim deutschen Rekordmeister FC Bayern landen.

"Schlotterbeck ist für mich die wahrscheinlichste Variante. Ich könnte mir vorstellen, dass nach dem Spiel in Bochum noch das ein oder anderen Telefonat gemacht wurde", sagte der frühere Profi der Münchner und fügte an: "Sollten die Bayern noch keinen anderen in der Hinterhand haben, werden sie da richtig Gas geben."

Besonders die beständige Qualität im Spiel des Freiburger Abwehrmannes imponiert Hamann.

"Diese Böcke, die Upamecano auch schon in Leipzig hatte, die hat er nicht drin. Ich halte ihn für einen sehr zuverlässigen Spieler. Er ist auch in der Spieleröffnung gut. Für mich passt er da hin", erklärte der 48-Jährige bei "Sky". "Er ist noch jung, wenn er mit besseren Spielern spielt, wird er auch nochmal einen Sprung machen."