Nagelsmann spricht Klartext zu Upamecano und Hernández

Heiko Becker via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann hält an seinen Abwehrstars weiter fest

Während Nationalspieler Niklas Süle beim FC Bayern das Heimspiel gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth nur von der Bank aus verfolgte, bekam das französische Innenverteidiger-Duo Lucas Hernández und Dayot Upamecano erneut das Vertrauen von Cheftrainer Julian Nagelsmann ausgesprochen.

Die Hintermannschaft des deutschen Rekordmeisters war in den letzten Wochen immer wieder in die Kritik geraten, nachdem die Münchner in den letzten vier Pflichtspielen acht Gegentore kassiert hatten.

In der Bundesliga steht der FC Bayern trotz souveräner Tabellenführung insgesamt bereits bei 25 Gegentreffern in 22 Partien - ein allenfalls durchschnittlicher Wert für den Rekordmeister.

Vor allem Sommer-Neuverpflichtung Dayot Upamecano wurde zuletzt mehrfach für seine Fehler im Aufbauspiel und Zweikampfführung kritisiert. So wurde ihm unter anderem vom deutschen Rekordnationalspieler Lothar Matthäus vorgeworfen, bisweilen wie ein Fremdkörper zu wirken.

Sein Cheftrainer Julian Nagelsmann brach vor dem Anstoß am Sonntagnachmittag nun eine Lanze für den 23-Jährigen: "Wenn er sich seiner Tugenden bewusst ist, ist er ist ein herausragender Verteidiger! Er kann gegen Weltklassespieler sehr gut spielen. Er braucht einfach diese Gier in allen Verteidigungsaktionen", sagte Nagelsmann am "DAZN"-Mikrofon über Upamecano, der im Vorjahr im Trikot von RB Leipzig unter anderem als direkter Gegenspieler gegen Top-Stars wie Neymar oder Robert Lewandowski geglänzt hatte.

Nagelsmann zieht Alaba-Vergleich

Nagelsmann führte seine Ansichten über seinen Abwehrspieler weiter aus: "Ich erwarte nicht, dass er ein Spieler wird, der wie David Alaba jeden Ball perfekt in den Halbraum spielt. Er hat andere Qualitäten, die des Verteidigens", meinte Nagelsmann, der dem sechsmaligen Nationalspieler klar zusprach: "Upa ist herausragend und er hat mein Vertrauen, deswegen spielt er gegen Fürth auch!"

Ähnlich positiv äußerte er sich vor dem bayrisch-fränkischen Duell gegen Fürth auch über Nebenmann Lucas Hernández: "Lucas ist eigentlich der gleiche Typ, der auch ein herausragender Verteidiger ist. Mit den beiden sind wir grundsätzlich sehr stabil. Sie müssen sich dieser Verantwortung bewusst sein!"

In der laufenden Bundesliga-Saison hat Dayot Upamecano bisher 19 Partien für den FC Bayern absolviert, Lucas Hernández steht bei 18 Einsätzen.