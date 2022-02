Gündogan vergleicht "seinen" BVB mit dem von heute

Mark Pain via www.imago-images.de

Ilkay Gündogan spielt seit 2016 für Manchester City

Ilkay Gündogan war einer der großen Double-Helden beim BVB in der Saison 2011/2012. Als Mittelfeldspieler feierte der gebürtige Gelsenkirchener mit Borussia Dortmund die Deutsche Meisterschaft und den Pokalsieg. Knapp zehn Jahre später hat der Starspieler von Manchester City den damaligen BVB-Kader mit der heutigen Profi-Mannschaft des Bundesligisten verglichen.

Einen Tag nach der überraschenden 2:3-Heimpleite seiner Cityzens gegen Tottenham Hotspur, bei der Gündogan mit seinem fünften Saisontor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich getroffen hatte, meinte der deutsche Nationalspieler im Interview bei "DAZN": "Es ist sehr, sehr viel Qualität da. In der Breite glaube ich sogar mehr als zu meiner Zeit."

Warum die Dortmunder trotz der unumstritten großen fußballerischen Klasse im Team unter Marco Rose schon zwölf Pflichtspiele in dieser Saison verloren haben, konnte auch der 31-Jährige nicht mit Gewissheit erklären.

Gündogan erkannte aber: "Manchmal fehlt ein bisschen der Glaube, dass man auch ganz oben mitspielen kann. [...] Grundsätzlich ist die Qualität immer da, aber manchmal fehlt mir ein bisschen diese Selbstverständlichkeit, dass man angreifen und die Bayern auch schlagen will."

Gündogan erinnert sich noch an die jüngsten BVB-Duelle

Gündogan hatte im Champions-League-Endspiel 2013 bei der bitteren 1:2-Niederlage seines BVB gegen den FC Bayern per Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für die Schwarz-Gelben getroffen.

Insgesamt lief er in der Bundesliga 105 Mal für die Dortmunder auf, eher er im Sommer 2016 zu Manchester City in die Premier League wechselte.

"Wir haben letzte Saison gegen den BVB in der Champions League gespielt mit City. Da hat man gemerkt, wie viel Qualität in der Mannschaft steckt", erinnerte sich der Mittelfeld-Stratege unter Cheftrainer Pep Guardiola an die beiden knappen Siege gegen die Borussia aus der Vorsaison.

Mit Manchester City hat Gündogan bereits drei englische Meisterschaften eingefahren.