Corona-Chaos bei Hertha BSC spitzt sich zu

nordphoto GmbH / Engler via www.imago-images.de

Hertha BSC klagt über große Personalsorgen

Unmittelbar vor dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig nimmt das Corona-Chaos bei Hertha BSC immer größere Ausmaße an. Am Sonntagabend gaben die Berliner gleich sechs weitere Infektionen von Spielern bekannt.

Wie der Hauptstadtklub am Sonntag kurz vor dem Spiel gegen die Roten Bullen mitteilte, seien auch die Hertha-Profis Maximilian Mittelstädt, Jurgen Ekkelenkamp, Kevin-Prince Boateng und Lukas Klünter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie alle hätten sich in Selbstisolation begeben, hieß es in der Vereinsmitteilung.

Damit stieg die Zahl der Hertha-Akteure, die aufgrund einer COVID-19-Infektion ausfallen, auf insgesamt acht. Im gleichen Zuge gab die Alte Dame nämlich bekannt, dass auch Winter-Neuzugang Dong-jun Lee sowie Ex-Nationalspieler Marvin Plattenerhardt mit positiven Testergebnissen ausfallen würden.

Schon vorher wurden auch die coronabedingten Ausfälle der Stammspieler Suat Serdar und Niklas Stark kommuniziert.

Alle Spieler befänden sich nach Angaben des abstiegsbedrohten Traditionsvereins in Quarantäne.

Lange Aufallliste bei Hertha BSC gegen RB Leipzig

Aufgrund des Corona-Ausbruchs bei den Profis nominierte Berlins Cheftrainer Tayfun Korkut kurzfristig einige Spieler aus der Nachwuchsakademie nach.

Marcel Lotka, Anton Kade, Christalino Atemona, Cimo Röcker und Julian Albrecht wurden vom Hertha-Coach ins Aufgebot gegen den Gast aus Sachsen berufen.

Mit dem Heimspiel gegen den Tabellensiebten RB Leipzig schloss die Alte Dame den 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ab.

Hertha BSC klagte neben seiner langen Ausfallliste aufgrund Corona-Infektionen auch noch über weitere fehlende Spieler. So standen unter anderem auch Innenverteidiger Márton Dárdai nach einer Sprunggelenksverletzung oder Kapitän Dedryck Boyata nicht im Kader der Berliner gegen die Sachsen.