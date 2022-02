Bayern-Star Lewandowski schließt letzte Tor-Lücke

Eibner-Pressefoto/Sascha Walther via www.imago-ima

Robert Lewandowski traf am Sonntag gegen Greuther Fürth doppelt

Dass Robert Lewandowski für den FC Bayern in der Bundesliga doppelt trifft, ist nun wahrlich keine Besonderheit mehr. Beim 4:1-Heimsieg der Münchner gegen das Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth knipste der Weltfußballer schon zum achten Mal in der laufenden Spielzeit zweimal oder mehr für seine Farben. Dennoch waren die beiden Tore gegen die Franken im Bayern-Duell ganz spezielle für Lewandowski.

Durch die beiden Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich und zur 3:1-Vorentscheidung hat der 33-Jährige nämlich zum ersten Mal im Trikot des FC Bayern gegen die SpVgg Greuther Fürth in der Bundesliga getroffen.

Somit hat Lewandowski nun gegen alle 26 Vereine, gegen die er im deutschen Fußball-Oberhaus mit dem deutschen Rekordmeister gespielt hat, auch mindestens einmal getroffen. Ein fast unglaublicher Wert, der den Ausnahme-Status des zweimaligen "The Best"-Gewinners einmal mehr unterstreicht.

Insgesamt steht Robert Lewandowski mittlerweile bei 305 Bundesliga-Toren in 373 Spielen. 231 Buden (in 242 Spielen) davon erzielte der Pole für den FC Bayern, für den er nunmehr seit knapp acht Jahren auf Torejagd geht.

Lewandowski jagt Allzeit-Rekord von Bayern-Legende Müller

Übrigens: Die meisten Treffer erzielte der Stürmerstar der Münchner ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund. Wettbewerbsübergreifend lief Lewandowski in den letzten acht Jahren schon 25 Mal gegen die Dortmunder auf und knipste dabei unglaubliche 26 Mal. Erst beim jüngsten Bundesliga-Vergleich des FC Bayern mit dem BVB Anfang Dezember traf der Torjäger doppelt beim 3:2-Auswärtssieg in Dortmund.

In der ewigen Torschützenliste der Bundesliga fehlen Lewandowski mittlerweile nur noch 60 Tore auf den Allzeit-Rekord von Gerd Müller. Galt die Marke von 365 Toren über Jahrzehnte hinweg als unerreichbar, könnte der FCB-Superstar dieser Marke tatsächlich noch gefährlich werden.

Sollte Lewandowski seinen Vertrag beim FC Bayern noch einmal verlängern (aktuell bis 2023 an die Münchner gebunden) so weiter treffen wie bisher, könnte die Müller-Rekord schon in zwei Jahren tatsächlich fallen.