BVB steigert Konzernergebnis dank Mega-Transfers

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Hans-Joachim Watzke ist Geschäftsführer des BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat die Ergebnisse des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2021/22 veröffentlicht. Der BVB konnte hohe Erlöse erzielen, muss jedoch aufgrund zu erwartender Einbußen dennoch am Ende wohl einen Verlust hinnehmen.

Die Bosse von Borussia Dortmund können sich über ein erfolgreiches erstes Halbjahr freuen. Die Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA übertraf das Ergebnis des Vorjahres, als die Brutto-Konzerngesamtleistung noch 190,3 Millionen Euro betrug.

Nun gab der BVB via adhoc-Meldung bekannt, dass in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021/22 insgesamt 316 Millionen Euro erzielt werden konnten. In die Konzerngesamtleistung laufen die Umsatzerlöse sowie die Brutto-Transferentgelte.

Zwar stiegen auch die Umsatzerlöse von 177,4 Millionen auf 212,6 Millionen Euro an, größter Faktor waren jedoch die hohen Transfereinnahmen der Borussia im vergangenen Sommer.

Der Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United machte allein 85 Millionen Euro aus, für Innenverteidiger Leonardo Balerdi erhielt der BVB elf Millionen. Der zum FC Sevilla gewechselte Thomas Delaney spülte immerhin noch sechs Millionen Euro in die Kassen.

BVB drohen enorme Verluste

Auf der Seite der Ausgaben machten die Transfers von Donyell Malen (30 Millionen Euro) und Gregor Kobel (15 Mio. Euro) einen weitaus kleineren Teil aus.

Bei den Umsatzerlösen waren es die Posten Spielbetrieb (13,1 Mio. Euro statt 0,6 Mio. im Vorjahr), TV-Vermarktung (101,2 statt 98,7 Mio. Euro im Vorjahr), Werbung (62,3 statt 52,3 Mio. Euro im Vorjahr), Merchandising (21,7 statt 20,5 Mio. Euro) und "Conference, Catering und Sonstige" (14,3 Mio. statt 5,3 Mio. Euro) in denen der Konzern Anstiege vermeldete. Die Personalausgaben stiegen dagegen um rund acht Millionen Euro auf 110,3 Millionen Euro.

Das Konzernergebnis betrug letztlich 37,5 Millionen Euro. Im Vorjahr verbuchte der Revierklub hier noch einen Verlust von 26,3 Millionen Euro.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2021/22 drohen dem BVB hingegen weitere Einbußen, schließlich scheiterte die Mannschaft von Trainer Marco Rose schon in der Gruppenphase der Champions League. Nach dem 2:4 im Europa-League-Playoff gegen die Rangers sind Borussia Dortmund weitere finanzielle Rückschläge zu erwarten. Auch die fehlenden Zuschauereinnahmen machen einen Großteil der Einbußen aus.